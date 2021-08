Trudne, ale atrakcyjne dla kibiców losowanie Legii Warszawa w piłkarskiej Lidze Europy! Drużyna Czesława Michniewicza zagra z Napoli, Leicester City i Spartakiem Moskwa.

Piłkarze Legii Warszawa cieszą się ze zwycięstwa po rewanżowym meczu 4. rundy eliminacji Ligi Europy / Leszek Szymański / PAP

Napoli jest drugą najwyżej notowaną drużyną z całego turnieju. To uczestnik 1/8 finału Ligi Mistrzów sprzed dwóch lat, triumfator Pucharu Włoch i wicemistrz Italii sprzed trzech lat. W Napoli gra też reprezentant Polski - Piotr Zieliński.



Leicester to sensacyjny mistrz Anglii z 2016 roku i tegoroczny zdobywca Pucharu Anglii. Spartak to natomiast zespół, który zapadł w pamięć kibicom Wojskowych. Nieco ponad 10 lat temu Legia wyeliminowała piłkarzy z Moskwy właśnie w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Co ciekawe - w tamtym meczu grał obecny kapitan warszawskiej Legii - Artur Jędrzejczyk.



Pierwszy mecz w tegorocznej fazie grupowej Ligi Europy - 16 września.

Warszawski klub na udziale w europejskich pucharach w sezonie 2021/22 zarobi co najmniej 5,5 mln euro.





Slavia w Lidze Konfederacji

Podopieczni Czesława Michniewicza w 4. rundzie eliminacji LE zremisowali na wyjeździe ze Slavią Praga 2:2, a w rewanżu u siebie zwyciężyli 2:1.



Czeski zespół wystąpi w Lidze Konferencji - to trzeci poziom rozgrywek UEFA.



Wcześniej Legii nie powiodło się w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. W trzeciej, przedostatniej rundzie polska drużyna nie sprostała Dinamu Zagrzeb (1:1 i 0:1).

Chorwacki zespół też nie awansował do LM (odpadł w czwartej rundzie), a teraz zmierzy się w grupie H Ligi Europy z West Ham United Łukasza Fabiańskiego, KRC Genk i Rapidem Wiedeń.



Grupy piłkarskiej Ligi Europy w sezonie 2021/22:

Grupa A: Olympique Lyon, Rangers FC, Sparta Praga, Broendby IF

Grupa B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz

Grupa C: Napoli, Leicester City, Spartak Moskwa, Legia Warszawa

Grupa D: Olympiakos Pireus, Eintracht Frankfurt, Fenerbahce Stambuł, Royal Antwerpia

Grupa E: Lazio Rzym, Lokomotiw Moskwa, Olympique Marsylia, Galatasaray Stambuł

Grupa F: SC Braga, Crvena Zvezda Belgrad, Łudogorec Razgrad, Midtjylland

Grupa G: Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sewilla, Ferencvarosi Budapeszt

Grupa H: Dinamo Zagrzeb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wiedeń