Selekcjoner reprezentacji Iraku Graham Arnold apeluje o przełożenie finału międzykontynentalnego barażu o awans do mistrzostw świata zaplanowanego na koniec marca. Australijski trener obawia się, że z powodu niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie drużyna Iraku może mieć problemy z dotarciem do Meksyku.

Selekcjoner Iraku Graham Arnold / ALI HAIDER / PAP/EPA

Irak zagra 31 marca w Monterrey z wygranym meczu Boliwia-Surinam o awans do mundialu 2026.

Drugi barażowy turniej odbędzie się w Guadalajarze, zagrają w nim Nowa Kaledonia, Jamajka i DR Konga.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Irak ma grać 31 marca albo z Boliwią, albo z Surinamem w finale jednej z tzw. ścieżek barażowych o udział w mundialu, który ma zostać rozegrany latem w USA, Kanadzie i Meksyku. Arnold tłumaczył, że może zostać zmuszony do powołania wyłącznie zawodników na co dzień występujących za granicą, co - jego zdaniem - znacznie osłabiłoby drużynę i zmniejszyło szanse na pierwszy awans do MŚ od 1986 roku.

To nie byłby nasz najlepszy zespół, a potrzebujemy takiego w tym najważniejszym od 40 lat meczu. Irakijczycy są tak pełni pasji do piłki nożnej, że to jest aż szalone. To właśnie fakt, że nie zobaczyli swojej drużyny w mundialu od 40 lat, był głównym powodem, dla którego przyjąłem tę pracę. Ale w tej chwili lotnisko jest zamknięte, a my gorączkowo poszukujemy alternatywy - powiedział 62-letni trener australijskiej Associated Press.

Zamknięta przestrzeń powietrzna

Przestrzeń powietrzna nad Irakiem i kilkoma innymi krajami Bliskiego Wschodu jest zamknięta od 28 lutego, kiedy rozpoczęły się amerykańsko-izraelskie naloty na Iran. Zaatakowany kraj odpowiedział ostrzelaniem Izraela i amerykańskich baz w pobliskich państwach.

Na podstawie wyników eliminacji oraz rankingu FIFA Irak trafił od razu do finału baraży. Jego rywal wyłoniony zostanie 26 marca, w meczu Boliwii z Surinamem. Spotkania zostaną rozegrane w Monterrey.

Zaskakująca propozycja selekcjonera

Gdyby FIFA przełożyła nasze spotkanie, dałoby nam to więcej czasu, żeby właściwie się przygotować. Niech Boliwia i Surinam zagrają w tym miesiącu, a potem, tydzień przed mistrzostwami świata, my zmierzymy się ze zwycięzcą w Stanach Zjednoczonych. Wygrany pozostanie, pokonany wróci do domu - zaproponował Graham.

Drugi interkontynentalny miniturniej barażowy zostanie rozegrany w Guadalajarze, a udział wezmą w nim Nowa Kaledonia, Jamajka i Demokratyczna Republika Konga. W tym samym czasie w Europie 16 zespołów, w tym Polska, powalczy o ostatnie cztery przepustki na mundial.

Mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 drużyn, zostaną rozegrane 11 czerwca - 19 lipca.