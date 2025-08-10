Piotr Żyła skoczył 126 metrów, zajął ósme miejsce i był najlepszy z polskich skoczków narciarskich w drugim konkursie we francuskim Courchevel, gdzie został zainaugurowany tegoroczny cykl Letniej Grand Prix. Zwyciężył Austriak Niklas Bachlinger, który skoczył na odległość 130 metrów. Podczas turnieju doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia z udziałem Kamila Stocha.

Drugie miejsce zajął Niemiec Philipp Raimund - 130,5 metrów, a trzecie jego rodak Luca Roth - 127 m.

Na dziewiątej pozycji zawody ukończył Kamil Stoch - 120,5 m, 19. lokatę zajął Dawid Kubacki (117,5 m), a na 25. miejscu był Paweł Wąsek (110 m).

Pierwsza seria

Po pierwszej serii awans do finału wywalczyło czterech Polaków: Żyła uzyskał 123 m i był dziewiąty, 12. Kubacki (132 m), 21. Stoch (129,5 m) i 23. Wąsek (122 m). Odpadł tylko Aleksander Zniszczoł, który osiągnął 117,5 m i został ostatecznie sklasyfikowany na 27. pozycji.

Pierwszą serię, której wyniki zgodnie z regułami nowego formatu grupowego zostały anulowane, wygrał Szwajcar Simon Ammann, lądując na 125. metrze. 

Groźna sytuacja

Stoch oddał daleki skok, ale po lądowaniu odjechała mu lewa narta i upadł. Nic groźnego się nie stało, trzykrotny złoty medalista olimpijski samodzielnie wstał i opuścił zeskok. 

Finał GP

W finale w którym skoczkowie walczyli "od zera", zmieniły się warunki wietrzne. Na najgorsze warunki wśród 25 skoczków trafił Stoch, który otrzymał 24,2 pkt rekompensaty za wiatr w plecy o sile prawie 1,3 m/s.

Zwycięzca konkursu Bachlinger dostał tylko 15,9 pkt, a drugi Raimund - 14,6 pkt.

W trudnych warunkach skakał także Kubacki, jego rekompensata po skoku na 117,5 m wyniosła 19,3 pkt. Najlepszy w pierwszej serii Ammann w finale uzyskał 125 m i zajął 12. miejsce.

W klasyfikacji generalnej liderem jest Raimund z dorobkiem 160 pkt. Żyła jest 11. - 46 pkt, a Kubacki 13. - 41 pkt.

W następny weekend dwa konkursy Letniej GP zostaną rozegrane w Wiśle.

Wyniki turnieju i klasyfikacja

Oto wyniki turnieju:

1. Niklas Bachlinger (Austria) - 139,4 pkt (130,0 m)

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 137,5 (130,5)

3. Luca Roth (Niemcy) - 136,9 (127,0)

4. Marius Lindvik (Norwegia) - 135,6 (124,0)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia) -134,5 (125,5)

6. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 133,1 (127,0)

...

8. Piotr Żyła (Polska) - 131,7 (126,0)

9. Kamil Stoch (Polska) - 129,6 (120,5)

19. Dawid Kubacki (Polska) - 118,3 (117,5)

25. Paweł Wąsek (Polska) - 100,1 (110,0)

27. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 107,8 (117,5)

Klasyfikacja Letniej Grand Prix (po 2 zawodach):

1. Philipp Raimund (Niemcy) - 160 pkt

2. Marius Lindvik (Norwegia) - 150
2. Niklas Bachlinger (Austria) - 150

4. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) - 85

5. Naoki Nakamura (Japonia) - 65
5. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 65

...

11. Piotr Żyła (Polska) - 46

13. Dawid Kubacki (Polska) - 41

17. Kamil Stoch (Polska) - 29

28. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 11

33. Paweł Wąsek (Polska) - 6