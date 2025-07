Już w czwartek 31 lipca ruszają letnie mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Na skoczni w Wiśle Malince czekają nas nowości – po raz pierwszy rozegrany zostanie konkurs duetów.

Na skoczni w Wiśle odbędą się dwie letnie imprezy / Shutterstock

31 lipca w Wiśle Malince startują letnie mistrzostwa Polski w skokach narciarskich.

Po raz pierwszy odbędzie się konkurs duetów "Super Team".

1 sierpnia zaplanowano konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn.

Konkurs duetów to nowość w letnich MP, przygotowująca do igrzysk olimpijskich 2026.

W Letniej Grand Prix na tej samej skoczni rywalizacja odbędzie się 16-17 sierpnia.

"My też idziemy do przodu"

Konkurs duetów "Super Team" zostanie przeprowadzony w pierwszym dniu mistrzostw, a dzień później kobiety i mężczyźni rywalizować będą w konkursach indywidualnych.

Duety są w programie igrzysk olimpijskich na 2026 rok, dlatego my też idziemy do przodu. Mieliśmy zainteresowanie ze strony klubów, które myślały o tym formacie. Uważamy, że to dobry pomysł - powiedział prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz, cytowany na stronie związkowej.

W nowym konkursie wystartują drużyny składające się z dwóch zawodników; do drugiej serii awansuje 12 najlepszych par, zaś do trzeciej, finałowej serii - osiem.

W długi sierpniowy weekend Letnie Grand Prix

Jak poinformował szef Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz, nadchodząca impreza będzie też sprawdzianem dla organizatorów Letniej Grand Prix.

Będziemy mieć możliwość przetestowana sprzętu technicznego - przekazał.

W tym roku na obiekcie im. Adama Małysza kobiety i mężczyzny będą rywalizować w Letniej GP 16 i 17 sierpnia.

Joniak i Twardosz bronią tytułów

Przed rokiem MP na igelicie wygrał niespodziewanie Klemens Joniak, a na Średniej Krokwi (K-95) w Zakopanem wystartowało 88 zawodników, w tym gościnnie reprezentanci Austrii, Słowacji i Ukrainy. Wśród pań najlepsza była Anna Twardosz, skakało ledwie 10 zawodniczek, w tym dwie Słowaczki. Drużynowo zwyciężyli skoczkowie WSS Wisła w Wiśle I.

Program letnich MP 2025:

31 lipca, czwartek

12:30 - oficjalny trening

14:00 - pierwsza seria konkursu duetów "Super Team"

1 sierpnia, piątek

16:15 - seria próbna kobiet przed konkursem indywidualnym

16:30 - kwalifikacje mężczyzn do konkursu indywidualnego

17:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

17:45 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn