Po 28 latach startów i zdobyciu dziesiątek medali jeden z najbardziej utytułowanych polskich żużlowców – Jarosław Hampel – oficjalnie ogłasza zakończenie kariery. W niedzielę, 5 października, na Best Auto Arenie w Lublinie odbędzie się turniej pożegnalny, podczas którego zawodnik nie wystartuje, ale będzie świętował z kibicami i gwiazdami światowego żużla. „Chcę być zapamiętany jako zawodnik, który zawsze stawał na wysokości zadania” – mówi w rozmowie z Mikołajem Wrońskim z RMF FM legendarny żużlowiec.

Bydgoszcz, 24.03.2024. Jarosław Hampel podczas XXXV Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczysława Połukarda, 24 bm. na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego / Tytus Żmijewski / PAP

Legenda czarnego sportu

Dwa srebrne i jeden brązowy medal zdobyte w indywidualnych mistrzostwach świata, sześć drużynowych pucharów świata wywalczonych razem z reprezentacją Polski, mistrzostwo świata juniorów i indywidualne mistrzostwo Polski, to tylko najważniejsze z jego osiągnięć. Za swojego ulubionego zawodnika z kadry uznał go legendarny trener reprezentacji Polski - Marek Cieślak.

Jarek Hampel przez 28 lat cieszył kibiców z całej Polski jazdą na najwyższym sportowym poziomie.

Przez całą karierę w polskiej lidze jeździł w klubach najwyższej klasy rozgrywek, łącznie zdobywając aż 9 złotych medali drużynowych mistrzostw Polski.

W barwach każdego z 5 klubów, które reprezentował, zdobył przynajmniej jedno mistrzostwo Polski.

Były to zupełnie różne, etapy mojej kariery, bo chociażby pierwszy medal z pilską Polonią zdobywałem jako siedemnastolatek, a więc to było bardzo dawno temu. Później były medale ze Spartą Wrocław, Unią Leszno, Z Falubazem Zielona Góra i z Motorem Lublin- wspomina Jarek Hampel dla RMF 24.

Miałem szczęście, że jeździłem w bardzo dobrych klubach. Do dzisiaj mam ze wszystkimi naprawdę dobre relacje. Pracowałem z wieloma zawodnikami na różnych etapach swojej kariery, w poszczególnych zespołach i jakoś tak się to wszystko układało, że byliśmy zawsze w stanie stworzyć fajną atmosferę drużynową, która prowadziła nas również do tego, żeby te medale zdobywać - dodaje.

Zwycięzca Jason Crump z Australii (środek), drugi w klasyfikacji generalnej Polak Jarosław Hampel (z lewej) i trzeci w klasyfikacji generalnej Szwed Tony Rickardsson (z prawej) trzymają swoje trofea na podium podczas Grand Prix Czech w Pradze w sobotę 15 maja 2004 r. / RENE VOLFIK / PAP

Rywalizował i współpracował z największymi

Pod taśmą stawał wspólnie z największymi przedstawicielami kilku pokoleń żużlowców. W pierwszych latach swojej kariery, w zespole Polonii Piła jeździł u boku czterokrotnego mistrza świata - Duńczyka Hansa Nielsena. Później stał się pierwszym spośród polskich zawodników, który na arenie międzynarodowej rzucił wyzwanie samemu Tomaszowi Gollobowi. Na torze rywalizował aż z dwoma sześciokrotnymi mistrzami świata - Tonnym Rickardssonem i Bartoszem Zmarzlikiem. Ten ostatni przez rok był też jego kolegą z drużyny w Motorze Lublin.

Myślę, że będę długo wspominał czasy, kiedy walczyłem o medale mistrzostw świata z Tomaszem Gollobem, kiedy wygrywaliśmy mnóstwo rund cyklu Grand Prix, kiedy ta walka była naprawdę bardzo, bardzo mocna. Było też mnóstwo biegów z innymi znakomitymi rywalami, chociażby z Tonym Rickardssonem, Gregiem Hancockiem czy Jasonem Crumpem. To byli naprawdę bardzo trudni rywale, jeździło się z nimi naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Niełatwo było wygrywać, a tych pojedynków było sporo- mówi Hampel.

Przez 9 lat był stałym uczestnikiem mistrzowskiego cyklu Speedway Grand Prix. W tym czasie zwyciężył w 6 turniejach.

Bardzo cieszyły mnie zwycięstwa w turniejach Grand Prix. Momentem, który będę zawsze pamiętał, jest zwycięstwo w Grand Prix Szwecji, w zasadzie nawet dwa zwycięstwa. Jedno, kiedy pokonałem Andreasa Jonssona na ostatnich metrach i wygrałem turniej, a drugie, kiedy wygrałem cały turniej w Sztokholmie z kompletem punktów. Te dwa występy były naprawdę fenomenalne - wspomina były kapitan reprezentacji Polski.

Powody decyzji

Wielu wielkich żużlowców podejmowało decyzję o zakończeniu kariery dopiero po kilku latach startów w niższych ligach i porażkach z mniej utytułowanymi zawodnikami. Hampel wybrał inaczej - po wyjątkowo trudnym dla siebie tegorocznym sezonie postanowił odejść jako ekstraligowiec.

Po prostu poczułem, że już nie będę w stanie zawalczyć o to, aby w przyszłym roku ścigać się na tak wysokim poziomie. Nie chciałem półśrodków, nie chciałem ratować swojej kariery w niższej lidze. Chciałbym zostać zapamiętany jako ten zawodnik, który zawsze stawał na wysokości zadania i gwarantował odpowiedni, dobry poziom sportowy, więc taka musiała być decyzja. Ona jest ostateczna i tak naprawdę ja jestem z tym już dawno oswojony - twierdzi.

Żegna się na własnych zasadach

Wyjątkowy było nawet sposób w jaki ogłosił zakończenie swojej kariery. Zrobił to bowiem w Lublinie, w trakcie półfinałowego meczu pomiędzy drużynami Orlen Oil Motoru Lublin i Bayersystem GKM-u Grudziądz. Pomimo, iż w swoim ostatnim sezonie reprezentował drużynę zielonogórskiego Falubazu, lubelscy kibice zareagowali na jego obecność gromkim aplauzem.

Tak formę ogłoszenia tej decyzji w rozmowie z Mikołajem Wrońskim komentuje prezenter stadionowy i autor podcastu “Mówi się żużel", Jacek Dreczka: Nie spodziewał się tego nikt ze środowiska. Styl i forma ogłoszenia tej decyzji to było takie odwzorowanie kariery Jarka Hampela. On całą karierę i też to zakończenie zrobił na swoich warunkach, zagrał na nosie dziennikarzom i opinii publicznej. Nawet ekipa, która transmitowała to spotkanie nie wiedziała, co się dzieje. A nagle on wychodzi, bierze mikrofon i mówi, że kończy karierę. Robi to w zupełnie nieoczywistym miejscu, w zupełnie nieoczywistym czasie, tego samego dnia, kiedy pojawiały się jeszcze plotki że będzie jeździł w Częstochowie. Zrobił to w swoim stylu, tak jak chciał i uważam, że to było wspaniałe.

Miejsce ogłoszenia tej decyzji nie było przypadkowe. Jak mówi sam Hampel: Jednego jestem pewien, takim wyjątkowym miejscem dla mnie na pewno jest Lublin. Spędziłem cztery lata w Motorze i nawiązałem wspaniałe relacje z ludźmi związanymi z żużlem w Lublinie. Mam tam rzeszę kibiców, fanów, którzy są naprawdę wspaniali. Fajnie wpisałem się w cały klimat lubelskiego żużla. Natomiast wiele lat spędziłem też w Unii Leszno, wiele w Falubazie Zielona Góra, czy we Wrocławiu. Każde miejsce miało swoją specyfikę, ale będąc, w tych zespołach, w danych okresach czułem się naprawdę dobrze i może też stąd ta moja z reguły dość dobra jazda. Mogę być naprawdę dumny z tego, że zawsze byłem w stanie pojechać na wysokim poziomie sportowym. Nigdy nikogo nie zawiodłem, co też pewnie dla każdego sportowca jest bardzo istotne.

Zielona Góra, 27.07.2025. Zawodnik Stelmetu Falubaz Zielona Góra Jarosław Hampel (kask czerwony) oraz Artiom Łaguta (biały) i Daniel Bewley (żółty) z Betard Sparty Wrocław podczas meczu 13. kolejki żużlowej Ekstraligi / Lech Muszyński / PAP

Turniej pożegnalny

Po raz ostatni na torze zobaczymy go w najbliższą niedzielę. Turniej pożegnalny wieloletniego kapitana żużlowej reprezentacji Polski rozpocznie się o 18:00 na Best Auto Arenie w Lublinie. Sam Jarosław Hampel nie znalazł się na liście startowej zawodów.

Nie wystartuję, ale na pewno będę chciał wsiąść na motocykl i osobiście pożegnać się ze wszystkimi kibicami, którzy przyjadą i z którymi będę mógł razem świętować swój dzień - mówi gospodarz turnieju.

W zawodach wystartują między innymi: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Emil Sajfutdinow i Maciej Janowski.

Wszystkich serdecznie zapraszam na turniej pożegnalny, na ostatnie takie wydarzenie związane z moją osobą. Naprawdę będzie mi bardzo miło, jeśli będziemy ten czas mogli spędzić razem. Będziemy mieć możliwość, aby jeszcze raz się zobaczyć i porozmawiać. To będą chwile, których na pewno nigdy nie zapomnę, więc naprawdę gorąco wszystkich zapraszam - powiedział Hampel.

Co dalej?

Kibice żużla zastanawiają się, co wychowanek Polonii Piła planuje na swoją sportową emeryturę. Wielu widzi go w roli trenera lub eksperta telewizyjnego, sam zainteresowany, jednak tonuje nastroje.

Daję sobie jeszcze chwilkę na to, żeby pewne rzeczy przemyśleć. Chcę uspokoić głowę, nabrać innego spojrzenia, trochę dystansu i na spokojnie zastanowić się, czy będzie dla mnie miejsce gdzieś blisko mojej ukochanej dyscypliny. Coś, w czym mógłbym się spełniać i co chciałbym robić - zapowiada Hampel.

To jest takie odkrywanie siebie na nowo, ale do tego potrzebny jest spokój i trochę więcej czasu - dodaje.

Członkowie polskiej drużyny (od lewej do prawej) Jarosław Hampel, Maciej Janowski, Krzysztof Kasprzak i Patryk Dudek świętują z trofeum po zwycięstwie w finale Pucharu Świata drużyn żużlowych w Pradze, Czechy, w sobotę 20 lipca 2013 r. / Michal Krumphanzl / PAP

"Kamil Stoch polskiego żużla"

Według zgodnych opinii wielu kibiców, zawodników i ekspertów, w niedzielę polski żużel pożegna jedną ze swoich ikon.

Ja do niego mam ogromny szacunek i uważam, że chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli, jaką on odegrał w budowie pozycji polskiego żużla na świecie. Dla mnie Jarosław Hampel, to jest taki trochę Kamil Stoch polskiego żużla. Stoch był dzieckiem sukcesów Adama Małysza, który przecierał szlak. Szlak w polskim żużlu, w gonieniu zachodu przecierał Tomasz Gollob. Dzisiaj mamy Zmarzlika, ale Hampel był zaraz po Gollobie. On pociągnął te sukcesy w momencie, kiedy Gollob odszedł z Grand Prix - kiedy widać było, że już powoli zbliża się do końca kariery reprezentacyjnej. Jarosław Hampel potrafił go zastąpić - podsumowuje Jacek Dreczka.