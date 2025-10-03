W niedzielę na terenie Śląska odbędzie się Silesia Marathon 2025 oraz biegi towarzyszące. Impreza rozpocznie się i zakończy na Stadionie Śląskim, a udział w niej po raz siedemnasty wezmą tysiące zawodników. Znaczna część trasy przebiegać będzie przez Katowice.

/ Shutterstock

W niedzielę (5 października) odbędzie się Silesia Marathon 2025 oraz biegi towarzyszące.

W związku z imprezą wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego na trasie biegu. Start maratonu zaplanowano na godzinę 7:30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Ulice, którymi przebiegną zawodnicy, zostaną czasowo zamknięte ze względów bezpieczeństwa.

/ Policja Śląska /

Orientacyjne godziny zamknięcia ulic w Katowicach, które mogą ulec zmianie ze względów bezpieczeństwa:

od 8:00 do 10:35 - ul. Złota i ul. Bukowa,

od 8:05 do 10:40 - ul. Krzyżowa,

od 8:10 do 10:40 - ul. Ściegiennego,

od 8:15 do 10:50 - ul. Chorzowska,

od 8:15 do 10:55 - ul. Rondo,

od 8:15 do 13:00 - al. Roździeńskiego,

od 8:20 do 11:20 - ul. Dudy Gracza,

od 8:25 do 9:30 - ul. Warszawka (nitka północna), ul. Damrota, ul. Krasińskiego, ul. Graniczna

od 8:30 do 9:40 - ul. Pułaskiego,

od 8:30 do 9:45 - ul. Lotnisko,

od 8:30- do 10:05 - Alejki Doliny 3 Stawów,

od 8:30 do 10:20 - ul. Trzech Stawów,

od 8:40 do 10:45 - ul. Gospodarcza,

od 8:40 do 10:45 - ul. Górniczego Dorobku

od 8:50 do 10:55 - ul. Świętej Anny,

od 8:50 do 11:05 - ul. Czechowa i ul. Janowska,

od 8:50 do 11:10 - pl. Wyzwolenia, ul. Zamkowa i ul. Grodowa,

od 9:00 do 11:35 - ul. Oswobodzenia,

od 9:20 do 12:10 - ul. Lwowska,

od 9:20 do 12:20 - ul. Bednorza,

od 9:25 do 12:25 - ul. Roździeńska,

od 9:20 do 12:25 - ul. Obrońców Westerplatte,

od 9:20 do 12:40 - ul. 1 Maja,

od 9:20 do 12:55 - ul. Bohaterów Monte Casino,

od 9:30 do 12:55 - ul. Burowiecka,

od 9:30 do 13:00 - ul. Miedziana i ul. Księdza Jerzego Popiełuszki,

od 9:30 do 13:10 - ul. Le Ronda, ul. Grzegorzka i ul. Strzelców Bytomskich,

od 10:00 do 14:10 - ul. Telewizyjna,

od 11:10 do 14:10 - ul. Bytkowska.

Organizatorzy zapewniają, że ruch zostanie przywrócony po przebiegnięciu zawodników tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

Szczegółowy wykaz ulic objętych zmianami dostępny jest na stronie wydarzenia Silesia Marathon.