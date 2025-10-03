Dla tysięcy Polaków planujących wakacje nad Adriatykiem podróż samochodem do Chorwacji to coroczny rytuał. Jednak dotychczasowa trasa, prowadząca przez Czechy i Austrię, bywała uciążliwa ze względu na brakujące fragmenty autostrady, które zmuszały kierowców do korzystania z mniej wygodnych i często zatłoczonych dróg lokalnych. Sytuacja ta już wkrótce ulegnie radykalnej zmianie.

Czesi zbudują nowy odcinek autostrady (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Czesi ogłosili zakończenie wieloletnich przygotowań do budowy brakującego odcinka autostrady D52, który połączy Brno z Wiedniem. To właśnie ten fragment był dotychczas "wąskim gardłem" na popularnej trasie prowadzącej na południe Europy. Długość całego odcinka z Brna do Wiednia wynosi 44,4 km i jest jednym z najczęściej wybieranych przez polskich turystów dróg do Chorwacji.

Największym wyzwaniem inżynieryjnym w ramach tej inwestycji będzie budowa nowoczesnego nasypu, który poprowadzi autostradę przez malowniczy zbiornik wodny Nove Mlyny. Projektanci postawili na rozwiązania, które mają zminimalizować wpływ inwestycji na środowisko naturalne oraz lokalne ekosystemy wodne. Nowy nasyp nie tylko umożliwi sprawne poprowadzenie ruchu samochodowego, ale także pozwoli zachować walory przyrodnicze regionu.

Obecnie największe utrudnienia dla podróżnych występują na odcinku pomiędzy Brnem a Pohorelicami. To właśnie tutaj brak autostrady powoduje wydłużenie czasu przejazdu, a także zwiększa ryzyko powstawania korków i kolizji. Po zakończeniu budowy nowego fragmentu podróż stanie się nie tylko szybsza, ale również znacznie bardziej komfortowa i bezpieczna.

Jak podaje portal moto.pl, pierwszy odcinek autostrady D52, łączący Brno z Pohorelicami, jest już dostępny dla kierowców. Kolejne fragmenty mają być oddawane do użytku sukcesywnie w latach 2027-2032. Docelowo cała trasa połączy się z austriacką autostradą A5, co zostało już uzgodnione przez władze obu krajów. Premier Czech, Petr Fiala, zapowiedział, że kluczowy odcinek z Brna do Wiednia zostanie ukończony jeszcze w tym roku, co oznacza, że już w najbliższych sezonach wakacyjnych podróż samochodem na południe Europy będzie znacznie łatwiejsza.

Budowa brakującego fragmentu autostrady D52 to odpowiedź na wieloletnie oczekiwania kierowców z całej Europy Środkowej. Dzięki tej inwestycji podróż samochodem z Polski do Chorwacji stanie się nie tylko krótsza, ale również bardziej komfortowa i przewidywalna. Nowa trasa pozwoli ominąć najbardziej uciążliwe odcinki, skracając czas przejazdu i minimalizując ryzyko nieprzewidzianych opóźnień.