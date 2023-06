Na dziś UEFA zapowiedziała wydanie oświadczenia ws. polskiego sędziego Szymona Marciniaka, który 10 czerwca ma sędziować finał Ligi Mistrzów. Arbiter jest krytykowany za udział w wydarzeniu organizowanym przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. "Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem" - napisał Marciniak w wydanym oświadczeniu.

Szymon Marciniak / Albert Zawada / PAP

Europejska Federacja Piłkarska po informacjach stowarzyszenia "Nigdy więcej" przygląda się sprawie obecności Szymona Marciniaka na konferencji Everest, organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

"Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje" - stwierdził jeden z współtwórców stowarzyszenia Rafał Pankowski.

"UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień. UEFA i cała społeczność piłkarska brzydzi się »wartościami« promowanymi przez wspomnianą grupę i traktuje te doniesienia bardzo poważnie. Kolejne oświadczenie zostanie wydane jutro, po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami" — poinformowała Europejska Federacja Piłkarska w oświadczeniu cytowanym przez "Przegląd Sportowy" .

Marciniak: Zawsze mówię stop nienawiści

Głos ws. oskarżeń zabrał też sam sędzia Marciniak. "Będąc od wielu lat międzynarodowym sędzią piłkarskim, zawsze na pierwszym miejscu stawiam fair play oraz szacunek do drugiego człowieka i pragnę przekazywać te najwyższe wartości innym" - napisał arbiter. "Zawsze odcinam się od przejawów rasizmu i antysemityzmu i braku tolerancji, co pokazuję na meczach, na których sędziuję. Zawsze mówię stop nienawiści i będę propagować, że najważniejsze jest bycie dobrym człowiekiem" - dodał.

Swoje stanowisko opublikował na Twitterze również Sławomir Mentzen. "Nie wiem, jak ktoś mógłby pomylić dwie organizowane przeze mnie imprezy - biznesową konferencję Everest oraz coroczną trasę Piwa z Mentzenem, podczas której rozmawiamy o ekonomii, podatkach i polityce" - napisał.