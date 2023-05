Inter Mediolan awansował do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu pokonał na San Siro AC Milan 1:0. Pierwsze spotkanie również wygrał Inter - 2:0. Finał zostanie rozegrany 10 czerwca w Stambule.

Piłkarz Interu Lautaro Martinez / MATTEO BAZZI / PAP/EPA

Milan przystępował do rewanżu na San Siro, tym razem w roli gościa, w trudnej sytuacji - mając do odrobienia dwubramkową stratę z ubiegłego tygodnia. Fani tego klubu mogli pocieszać się jednak faktem, że do składu wrócił nieobecny w pierwszym spotkaniu znakomity Portugalczyk Rafael Leao.



Inter nie zamierzał tylko bronić przewagi i w pierwszej połowie spotkanie mogło się podobać. W głównych rolach występowali wówczas bramkarze - Kameruńczyk Andre Onana z Interu oraz Francuz Mike Maignan z Milanu.



Drugi z nich znakomicie obronił m.in. strzał Bośniaka Edina Dzeko, blisko pokonania go był również argentyński mistrz świata Lautaro Martinez. Po przeciwnej stronie boiska nie nudził się też Onana, natomiast strzał Leao w 37. minucie z dość ostrego kąta okazał się minimalnie niecelny.



Tuż przed przerwą boisko musiał opuścić kontuzjowany reprezentant Armenii Henrich Mchitarjan, zdobywca jednej z bramek w pierwszym meczu.



Wymuszona zmiana nie zachwiała jednak Interem. W drugiej połowie zespół Simone Inzaghiego kontrolował przebieg wydarzeń na boisku, a w 74. minucie awans przypieczętował Martinez, po podaniu Belga Romelu Lukaku.



Po strzale Argentyńczyka lepiej mógł zachować się Maignan - piłka wleciała do siatki po rękawicy Francuza, przy tzw. bliższym słupku.



W środę odbędzie się rewanżowe spotkanie, określane przez wielu fachowców mianem przedwczesnego finału. Manchester City podejmie Real Madryt, z którym zremisował w ubiegłym tygodniu na Santiago Bernabeu 1:1. "Królewscy" prowadzili wtedy po golu Brazylijczyka Viniciusa Juniora, a wyrównał Belg Kevin de Bruyne.



Półfinał w Manchesterze będzie sędziować Szymon Marciniak.

Inter Mediolan - AC Milan 1:0 (0:0).

Bramka: Lautaro Martinez (74).



Sędzia: Clement Turpin (Francja). Widzów 75 567.



Pierwszy mecz: 2:0 dla Interu. Awans - Inter.



Inter: Andre Onana - Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Denzel Dumfries, Nicolo Barella (84. Roberto Gagliardini), Hakan Calhanoglu, Henrich Mchitarjan (44. Marcelo Brozovic), Federico Dimarco (66. Robin Gosens) - Lautaro Martinez (84. Joaquin Correa), Edin Dzeko (66. Romelu Lukaku).



AC Milan: Mike Maignan - Davide Calabria, Malick Thiaw (64. Pierre Kalulu), Fikayo Tomori, Theo Hernandez - Sandro Tonali, Rae Krunic - Junior Messias (76. Alexis Saelemaekers), Brahim Diaz (76. Divock Origi), Rafael Leao - Olivier Giroud.