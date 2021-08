Cezary Kulesza czy Marek Koźmiński? Dziś poznamy nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zdecydowanym faworytem jest pierwszy z nich. Dotychczasowy szef Zbigniew Boniek, zgodnie z przepisami, odchodzi po dwóch kadencjach.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w jednym z warszawskich hoteli ma rozpocząć się o godz. 10.30 (to tzw. pierwszy termin), ale w praktyce prawdopodobnie po godz. 11. Wybór nastąpi kilka godzin później.

Dotychczasowy prezes Zbigniew Boniek pełnił tę funkcję od 26 października 2012 roku. W 2016 wygrał po raz kolejny. Kadencja miała zakończyć się w 2020, lecz z uwagi na pandemię została przedłużona do 2021 roku.



Do wyborów staną dwaj kandydaci: były prezes Jagiellonii Białystok Cezary Kulesza oraz były reprezentant Polski, wicemistrz olimpijski z 1992 roku Marek Koźmiński.



Obaj są dobrze znani w federacji, bowiem od 2012 roku zasiadają w zarządzie PZPN, pełnią również funkcje wiceprezesów. Pierwszy - ds. piłkarstwa profesjonalnego, a Koźmiński - ds. szkoleniowych (wcześniej był wiceprezesem ds. zagranicznych).



Faworytem jest Kulesza, który prawdopodobnie zapewnił sobie poparcie m.in. większości wojewódzkich związków piłki nożnej.



Idealnym prezesem byłby człowiek łączący cechy jednego i drugiego. Czarek jest świetnym organizatorem, zna futbol terenowy od podszewki. Znakomicie rozumie piłkę amatorską, młodzieżową. Marek to zupełnie inna droga piłkarska. Wybitny zawodnik, w kraju i na arenie zagranicznej. Światowiec. Świetnie poruszający się na salonach UEFA - powiedział PAP Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, działacz UEFA i FIFA.

Wideo youtube

Jak odbywają się wybory?

Nowego szefa wybierze 118 delegatów. 60 z nich reprezentuje wojewódzkie związki piłki nożnej, a podział mandatów zależy od liczby klubów w danym okręgu. 50 delegatów to przedstawiciele futbolu zawodowego - klubów ekstraklasy i pierwszej ligi. Trzy osoby deleguje Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej, po dwie środowisko futbolu kobiecego i futsalu, a jedną środowisko sędziowskie.



W pierwszej turze do zwycięstwa potrzeba 50 procent głosów plus jeden. Tradycją jest, że nowy szef PZPN wskazuje kandydatów na wiceprezesów: ds. organizacyjno-finansowych, szkoleniowych i zagranicznych.



Wiceprezesem ds. piłkarstwa amatorskiego zostanie Adam Kaźmierczak (uzyskał rekomendację związków wojewódzkich). Głosowana będzie też kandydatura na wiceprezesa ds. piłkarstwa profesjonalnego oraz pozostałych członków zarządu.