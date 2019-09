Martin Sevela oficjalnie został trenerem grającego w piłkarskiej ekstraklasie KGHM Zagłębia Lubin. Słowak, który zastąpił zwolnionego Holendra Ben van Daela, obserwował już z trybun ostatni mecz lubinian z Wisłą Płock.

Martin Sevela / STR / PAP/EPA

Decyzja o zatrudnieniu Seveli zapadła już w poprzednim tygodniu, ale oficjalnie Słowak został szkoleniowcem Zagłębia w poniedziałek wieczorem.



Cieszę się, że udało nam się zatrudnić tak klasowego fachowca, jakim jest Martin Sevela. To trener, którego wizja jest spójna z wizją Zagłębia Lubin, liczymy więc na to, że pod wodza Martina nasi piłkarze będą się rozwijać, a jako zespół będziemy notować dobre rezultaty - powiedział dyrektor sportowy Zagłębia Michał Żewłakow na łamach oficjalnej strony klubu.



Sevela uchodzi za jeden z największych trenerskich talentów na Słowacji. W poprzednim sezonie w doskonałym stylu ze Slovanem Bratysława sięgnął po mistrzostwo kraju. W eliminacjach do Ligi Mistrzów nie poszło mu jednak już tak dobrze, bo mistrz Słowacji nieoczekiwanie odpadł już w pierwszej rundzie, po dwumeczu z Sutjeską Niksic z Czarnogóry. Po tej porażce Sevela został zwolniony.



Słowak miał propozycje pracy w innym klubie, ale zdecydował się ostatecznie na przejęcie Zagłębia.



Myślę, że w Lubinie jest drużyna, którą stać na dobrą grę. Małymi krokami musimy dążyć do wyznaczonych celów. Podoba mi się baza, infrastruktura, to zdecydowanie robi wrażenie - przyznał po podpisaniu umowy.



Sevela z trybun obserwował ostatni mecz Zagłębia z Wisłą Płock wygrany aż 5:0. Po tym zwycięstwie zespół z Dolnego Śląska przesunął się o jedno miejsce w tabeli i w tej chwili jest 12. Pierwszy raz oficjalnie słowacki trener poprowadzi lubinian w najbliższą sobotę, w prestiżowym derbowym pojedynku z Śląskiem Wrocław.