Były szkoleniowiec m.in. Wigier Suwałki oraz Rozwoju Katowice Mirosław Smyła został nowym trenerem 14. w tabeli ekstraklasy Korony Kielce – poinformował w poniedziałek klub. Na tym stanowisku zastąpił zwolnionego dwa tygodnie temu Włocha Gino Lettieriego.

Mirosław Smyła / \Tytus Żmijewski / PAP

W ubiegłym sezonie Smyła na początku kwietnia objął pierwszoligowe Wigry Suwałki. Pod jego wodzą zespół zanotował trzy zwycięstwa, dwa remisy i tyle samo porażek, co pozwoliło drużynie z Podlasia utrzymać się w lidze. Po zakończonym sezonie trener poinformował, że ze względów rodzinnych jest zmuszony do zakończenia współpracy z klubem.



W przeszłości 50-latek trenował również m.in. Odrę Opole, Zagłębie Sosnowiec, GKS Tychy oraz Rozwój Katowice, z którym wywalczył awans do 1. ligi.



Smyła na ławce trenerskiej Korony zadebiutuje w sobotę, kiedy kielczanie na wyjeździe zmierzą się z Lechią Gdańsk.



Po 8. kolejkach ekstraklasy kielczanie z dorobkiem pięciu punktów zajmują 14. pozycję.