Chelsea Londyn potwierdziła transfer niemieckiego pomocnika Kai'a Havertza. To już szóste wzmocnienie londyńczyków od momentu, w którym zniesiono "The Blues" zakaz transferowy.

O przenosinach perspektywicznego 21-latka do Londynu mówiło się od wielu tygodni. Po długich negocjacjach Chelsea i Bayer Leverkusen dogadały się w sprawie odstępnego za piłkarza.



Według portalu Goal.com, Chelsea zapłaci za reprezentanta Niemiec 70 milionów funtów (mowa o kwocie za transfer i dodatkach).



Havertz związał się z zespołem Franka Lamparda na pięć lat. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że tu jestem (w Londynie - przyp. RMF FM) - powiedział Havertz oficjalnej stronie Chelsea. Dla mnie gra w tak dużym klubie jak Chelsea to spełnienie marzeń i nie mogę się doczekać spotkania z wszystkimi zawodnikami i trenerami. Tak, bardzo się cieszę, że tu jestem! - dodał.