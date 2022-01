Pierwsi sportowcy, trenerzy i członkowie ekip stawili się już w wioskach olimpijskich przed igrzyskami w Pekinie. Minionej doby wśród przybyłych wykryto sześć przypadków koronawirusa.

Igrzyska w Pekinie zbliżają się wielkimi krokami / PAP/EPA

Do wiosek olimpijskich w Pekinie oraz Zhangjiakou, przed ich oficjalnym otwarciem, przybyli już pierwsi zawodnicy. To reprezentanci około 20 państw, m.in. Kanady, Finlandii, Australii, USA, a także Chin. Pierwszą delegacją, jaka zameldowała się w Pekinie była część ekipy Szwajcarii.

Oficjalnie otwarcie wiosek - w tych dwóch w Pekinie - jest zaplanowane na 27 stycznia - poinformowali organizatorzy.



Zobacz również: Kamil Stoch i spółka wracają do Pucharu Świata jeszcze przed igrzyskami

W Zhangjiakou odbędą się konkurencje klasyczne, w tym skoki, biathlon oraz snowboard, zaś w Yanqing przeprowadzone zostaną konkurencje alpejskie. Stolica "Państwa Środka", oprócz ceremonii rozpoczęcia i zakończenia igrzysk, gościć będzie sportowców rywalizujących w hokeju na lodzie, curlingu oraz łyżwiarstwie figurowym i szybkim.

Przypadki koronawirusa przed igrzyskami

Pekiński komitet organizacyjny zimowych igrzysk olimpijskich poinformował w poniedziałek o wykryciu poprzedniej doby sześciu nowych przypadków Covid-19 wśród osób związanych z zawodami. Jedna z tych osób to sportowiec lub członek ekipy.

Cztery spośród sześciu wykrytych przypadków dotyczą osób, które dopiero przybyły do Chin w związku z igrzyskami, a dwa wykryto w testach potwierdzających wśród osób będących już w "zamkniętej pętli" zarządzania przeciwepidemicznego, w której uczestnicy i członkowie personelu zawodów pozostają oddzieleni od chińskiego społeczeństwa.

Łącznie w niedzielę do Pekinu przybyło z zagranicy 529 osób związanych z igrzyskami. Jeden z czterech przypadków Covid-19 zdiagnozowanych wśród takich osób dotyczy sportowca lub członka ekipy sportowej - napisano w komunikacie na stronie internetowej Igrzysk.



Do niedzieli u osób przybywających na zawody wykonano łącznie około 340 tys. testów, a 72 z nich dały wyniki dodatnie; wśród zdiagnozowanych do niedzieli przypadków nie było ani jednego sportowca - podał w poniedziałek hongkoński dziennik "South China Morning Post".





Masowe badania w Pekinie

W Pekinie trwają tymczasem masowe badania przesiewowe związane z 43 zakażeniami wykrytymi w ubiegłym tygodniu. Mieszkańcy obszarów ryzyka nie mogą wyjeżdżać z miasta bez specjalnych zezwoleń, a przed zakupem leków na gorączkę i kaszel trzeba się poddać testowi PCR. Sytuacja w stolicy wciąż jest "poważna i skomplikowana" - mówił w niedzielę rzecznik władz miasta Xu Hejian.



Chińskie władze stosują zasadę "zero covid" i reagują surowymi lockdownami nawet na pojedyncze zakażenia. Przeprowadzenie igrzysk z zachowaniem "zera infekcji" oceniane jest jednak jako niemożliwe, a organizatorzy dążą raczej do modelu "zero rozprzestrzeniania się" wirusa, by chronić społeczeństwo.



Chcę przypomnieć, że nigdy nie ustaliliśmy celu zero przypadków wewnątrz zamkniętej pętli. A zamknięta pętla istnieje dlatego, że to właśnie ona chroni ludzi w Chinach poprzez oddzielenie ludności kraju od uczestników (Igrzysk) przybywających z różnych stron świata - powiedział "SCMP" szef panelu ekspertów medycznych Igrzysk Brian McCloskey.



Igrzyska odbędą się w dniach 4-20 lutego, natomiast paraolimpiadę zaplanowano na okres od 4 do 13 marca. Pekin jest pierwszym w historii miastem, które zorganizuje zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska.