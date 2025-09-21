Iga Świątek wygrała finał turnieju WTA 500 rozgrywany na twardych kortach w Seulu z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Do wyłonienia zwycięzcy turnieju potrzebne były trzy sety. Pierwszy zdecydowanie wygrała Aleksandrowa 6:1, w dwóch kolejnych lepsza była Polka wygrywając kolejno 7:6 i 7:5.

/ RMF FM

Dla Polki finałowe starcie z Rosjanką było szansą na zdobycie 25. tytułu w karierze i trzeciego w tym roku.

Iga Świątek z Aleksandrową (11. WTA) zagrała po raz siódmy. Bilans rywalizacji między tenisistkami jest korzystniejszy dla raszynianki, która ostatnią wygraną odniosła w 1/8 finału niedawnego US Open.

24-latka w finałach przegrywa niezwykle rzadko. To jej 30. finał, a przegrała zaledwie pięć i tylko jeden z ostatnich 12 - w czerwcu w Bad Homburg.

W Seulu Polka finał z Rosjanką zaczęła fatalnie, przegrywając w pierwszej partii aż 1:6. W drugim secie Świątek wróciła do meczu. Druga rakieta świata pokonała Rosjankę 7:6. O wszystkim zadecydowała trzecia partia. W zaciętym boju lepsza okazała się Iga Świątek wygrywając 7:5 i cały turniej WTA 500 na twardych kortach w Seulu.

W tym roku Świątek wygrała już wielkoszlemowy Wimbledon, a także turniej rangi WTA 1000 w Cincinnati.