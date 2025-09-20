Groźba Trumpa pada dzień po tym, gdy prezydent USA poinformował o kolejnym uderzeniu na wenezuelską łódź na Morzu Karaibskim, która według Waszyngtonu miała przewozić narkotyki do Stanów Zjednoczonych. W ataku rakietowym na łódź miało zginąć trzech członków gangu (prawdopodobnie Tren de Aragua), który - jak utrzymuje Trump - działa na zlecenie rządu Nicolasa Maduro.

Oskarżenia Maduro pod adresem Trumpa

Maduro oskarżał Trumpa o przygotowania do inwazji na jego kraj i planów zmiany reżimu. Trump twierdził, że nie jest to jego zamiarem, lecz nie wykluczał uderzeń wewnątrz terytorium Wenezueli. Amerykańskie siły zbrojne ściągnęły w region Morza Karaibskiego dodatkowe samoloty i okręty.

Trump od dawna utrzymuje, że inne kraje, w tym Wenezuela, "opróżniają więzienia i ośrodki dla obłąkanych" i wysyłają przestępców celowo do Stanów Zjednoczonych, choć dotąd nie zaprezentował żadnych dowodów na tę tezę. Odkąd objął władzę po raz drugi uznał gang Tren de Aragua za organizację terrorystyczną i odebrał ponad 100 tys. Wenezuelczykom prawo do legalnego pobytu w USA.

Władze Wenezueli początkowo odmawiały przyjęcia deportowanych migrantów, lecz w marcu zawarły z administracją Trumpa układ o wznowieniu lotów. Jeszcze w lipcu Caracas zgodziło się na repatriację migrantów więzionych w salwadorskim mega więzieniu, dokąd zostali wysłani przez USA.