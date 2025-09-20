Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaostrza kurs wobec Wenezueli. Amerykański przywódca zagroził władzom tego kraju, że "zapłacą niepoliczalną cenę", jeśli nie wyrażą zgody na powrót przestępców-migrantów, których według niego Wenezuela wysłała do USA. Trump zażądał natychmiastowego powrotu migrantów do ojczyzny.
"Chcemy, aby Wenezuela natychmiast przyjęła wszystkich więźniów i osoby z zakładów psychiatrycznych, w tym z najgorszych na świecie szpitali psychiatrycznych, które wenezuelskie 'przywództwo' siłą wypchnęło do Stanów Zjednoczonych. Tysiące ludzi zostało ciężko rannych, a nawet zabitych przez te 'potwory'" - napisał Trump na portalu Truth Social.
"WYRZUĆCIE ICH Z NASZEGO KRAJU NATYCHMIAST, ALBO CENA, KTÓRĄ ZAPŁACICIE, BĘDZIE NIE DO OBLICZENIA!" - dodał.