2,5 miliona złotych udało się zebrać w czasie charytatywnego meczu tenisowego "Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy", który odbył się w krakowskiej Tauron Arenie. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla dzieci za pośrednictwem trzech organizacji: oficjalnego funduszu pomocowego Ukrainy United 24, Fundacji Eliny Svitoliny oraz UNICEF Polska.

Iga Świątek i Agnieszka Radwańska / materiały prasowe /

Od początku wybuchu wojny moja motywacja do organizacji tego wydarzenia była wciąż tak samo wysoka. Wiem, że pamięć społeczna jest krótka, dlatego chcieliśmy zrealizować ten pomysł, aby przypomnieć światu, że wojna w Ukrainie się nie skończyła. Mieliśmy na to niecałe cztery miesiące, więc jestem tym bardziej wdzięczna, że to zrobiliśmy - mówi Iga Świątek. Widząc Tauron Arenę pełną kibiców, którzy tak dobrze się bawili, i patrząc na zaangażowanie zawodników, byłam bardzo wzruszona. Myślę, że wykonaliśmy zadanie wspólnej pomocy przez tenis i pokazaliśmy, jak wielką społeczną siłę ma sport - dodaje.

Iga Świątek z fanami / materiały prasowe /

Iga Świątek wraz z przyjaciółmi ze świata tenisa rozegrali pokazowy mecz charytatywny dla Ukrainy. Gościem specjalnym wydarzenia był legendarny ukraiński piłkarz Andrij Szewczenko, a mecze sędziowała najlepsza tenisistka z Ukrainy Elina Svitolina.

Iga Świątek i Agnieszka Radwańska / materiały prasowe /

W meczu miksta, w którym przeciwko sobie zagrali Iga Świątek wraz z Martynem Pawelskim oraz Agnieszka Radwańska wraz z Serhijem Stachowskim, lepsza okazała się młodsza para. W pokazowym secie singla między dwiema najlepszymi polskimi tenisistkami górą była Agnieszka Radwańska, wygrywając z Igą 6:4.

Agnieszka Radwańska na korcie / materiały prasowe /

Zawodnicy rywalizowali na korcie wyposażeni w mikroporty, dzięki czemu widzowie na trybunach i przed telewizorami mogli usłyszeć każde ich słowo. Omawianie taktyki, wzajemne docinki - Serhij Stachowski czy Iga Świątek nieraz rozbawili kibiców swoimi komentarzami w trakcie gry.

Iga Świątek w Tauron Arenie / materiały prasowe /

Mecze poprzedził koncert najpopularniejszego zespołu rockowo-folkowego w Polsce Enej oraz Anastazji - wokalistki, która propaguje ukraińską kulturę ludową i gra na bandurze, narodowym instrumencie Ukrainy.

Iga Świątek i Przyjaciele dla Ukrainy: Przeżyjmy to jeszcze raz! Materiały prasowe

Organizatorom wydarzenia udało się zebrać 2,5 mln złotych na pomoc dla ukraińskich dzieci. Prawie pół miliona zostało przekazane przez rodzinę Johnsonów i Fundację New York Jets bezpośrednio do United 24, które środki wykorzysta na pomoc medyczną niesioną dzieciom na terenie Ukrainy. 1,5 miliona zł to wkład bezpośrednio od kibiców, którzy zakupili bilety na event i specjalne eventowe koszulki firmy ASICS. Oprócz tego podczas aukcji charytatywnych, które odbyły się na Meet&Greet z zawodnikami po meczu, zebrano ponad pół miliona złotych.

Iga Świątek / materiały prasowe /