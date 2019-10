Zlatan Ibrahimovic może wrócić do Europy w zimowym oknie transferowym. 38-late, według „La Gazzetty dello Sport” jest bliski przenosin do Napoli.

Pomnik Zlatana Ibrahimovica / Andreas Hillergren / PAP/EPA

Zlatan Ibrahimović w 2018 roku trafił z Manchesteru United do LA Galaxy. Wydawało się, że Stany Zjednoczone będą ostatnim przystankiem w jego karierze, ale wygląda na to, że Szwed może jeszcze zagrać w Europie. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport informują, żę Napoli złożyło ciekawą propozycję 38-latkowi - pisze Onet.

Zlatan jest moim przyjacielem. Miałem przyjemność poznać go nie tylko jako piłkarza, ale także normalną osobę. Trafiliśmy na siebie w jednym z hoteli w Los Angeles. Jego przyjście do nas to nie tylko spekulacje - zdradził Aurelio De Laurentiis, prezydent Napoli.

Bardzo dobre statystyki Ibrahimovica

Zlatan Ibrahimović w Major League Soccer rozegrał 57 spotkań, podczas których zdobył 52 bramki i miał 14 asyst. Napoli chce mu zaproponować 1,5 roczny kontrakt i wyższe, niż do tej pory zarobki.

Zlatanowi bardzo odpowiada taki kierunek transferu - w niedawnej rozmowie z dziennikarzami La Gazzetta dello Sport podkreślał, że bardzo podobało mu się to, jak kibice z Neapolu traktowali Diego Maradonę.

Dla Zlatana styczniowy transfer byłby powrotem do Serie A po ośmiu latach przerwy. Wcześniej reprezentował barwy Juventusu, Interu i Milanu. Taki ruch ze strony Napoli mimo wszystko byłby jednak dość zaskakujący - Carlo Ancelotti ma już do dyspozycji Fernando Llorente, Driesa Mertensa i Arkadiusza Milika.