Włoch Gennaro Gattuso został ogłoszony nowym trenerem Napoli. Poprzedni szkoleniowiec Carlo Ancelotti został zwolniony we wtorek po zwycięskim meczu w Lidze Mistrzów z KRC Genk.

Piłkarze Napoli / CESARE ABBATE / PAP/EPA

Powodem zwolnienia Ancelottiego była słaba postawa zespołu w lidze. Drużyna po 15. kolejkach zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli włoskiej Serie A. Piłkarze co prawda awansowali do 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale to nie uchroniło Ancelottiego przed zwolnieniem.

Nowy szkoleniowiec drużyny został zaprezentowany podczas konferencji prasowej. Ancelotti jest dla mnie jak ojciec. Zawsze jest blisko mnie i mnie wspiera - powiedział Gattuso.

Musimy ciężko pracować, zacząć zdobywać punkty i przetrwać ten trudny okres. To zawstydzające widzieć Napoli na tak niskim miejscu w tabeli. Zespół zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji i chce grać lepiej. Musimy się zabrać do pracy i wygrać następne dwa mecze, jeszcze przed zimową przerwą - stwierdził Włoch.

W sobotę Napoli zagra u siebie z Parmą, a tydzień później zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo. Do gry w lidze zawodnicy Serie A wrócą w pierwszy weekend nowego roku.



Gattuso swoją trenerską karierę zaczynał w szwajcarskim FC Sion. Potem pracował we włoskim Palermo, w greckim OFI Kreta, czy we włoskiej Pisie. W 2017 roku związał się z klubem, z którym odnosił największe klubowe sukcesy, czyli z AC Milan. Został tam trenerem drużyny młodzieżowej. W tym samym roku objął funkcję trenera pierwszej drużyny. Został zwolniony po sezonie 2018/2019, w którym nie udało mu się awansować do Ligi Mistrzów.

Zawodnikami SSC Napoli są reprezentanci Polski: Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.