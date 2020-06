Włoski kardiolog profesor Philippe Menasche potwierdził, że w najbliższych dniach siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher przejdzie kolejny przeszczep komórek macierzystych. Pierwszy zabieg wykonał w ubiegłym roku ten sam kardiochirurg.

Michael Schumacher / DIEGO AZUBEL / PAP/EPA

Celem zabiegu jest regeneracja układu nerwowego Michaela - wyjaśnił Menasche.

Inny znany włoski lekarz neurochirurg dr Nicola Acciari potwierdził, że były kierowca Ferrari i Mercedesa cierpi aktualnie także na atrofię mięśni i osteoporozę.



W ciągu ostatnich lat nauka poczyniła ogromny postęp, ale to i tak nie zmienia faktu, że nadal niewiele wiemy o ludzkim mózgu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie wyniki da drugi etap kuracji - wyjaśnił Acciari.



Do wypadku Michaela Schumachera na nartach doszło 29 grudnia 2013 roku, na kilka dni przed jego 45. urodzinami. Jeżdżąc we francuskim Meribel kierowca uderzył głową o skałę. Od razu został przewieziony do szpitala w Grenoble, gdzie lekarze stwierdzili, że jego stan jest krytyczny.



We wrześniu 2014 roku Schumacher został przewieziony do swojej posiadłości w Gland w Szwajcarii.



Rodzina nie udziela żadnych informacji o stanie jego zdrowia. Ostatnio odwiedził go przyjaciel Brazylijczyk Felipe Massa, ale on także - na jej prośbę - nie ujawnił żadnych informacji o obecnym stanie zdrowia utytułowanego Niemca.