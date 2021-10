Kibice Legii Warszawa nie będą mogli kupić biletów na mecz piłkarskiej Ligi Europy, który odbędzie się 21 października w Neapolu. "Uznajemy takie działania za całkowicie niezasadne i dyskryminujące" - podkreślił stołeczny klub w komunikacie.

Herb Legii Warszawa / Leszek Szymański / PAP

"Legia Warszawa informuje, że pomimo trwających od ponad tygodnia starań Klubu, stosowne włoskie organy utrzymały decyzje o niesprzedawaniu biletów obywatelom polskim na mecz SSC Napoli - Legia Warszawa, który odbędzie się w Neapolu w dniu 21 października" - napisano w komunikacie Legii.



Klub poinformował, że początkowo zakaz dotyczył "szeregu różnych meczów na terenie Włoch" i że rozmowy ze stroną włoską trwały od 6 października. Podziękował także za wsparcie swoich działań Ministerstwu Spraw Zagranicznych RP i Ambasadzie RP w Rzymie.



"We wtorek 12 października otrzymaliśmy kolejną decyzję, tym razem obejmującą jedynie mecz SSC Napoli - Legia Warszawa i polskich obywateli. To decyzja skandaliczna, całkowicie nieuzasadniona i pozbawiająca naszych kibiców w pełni przysługującego im prawa do wspierania swojej drużyny podczas meczów wyjazdowych. Jest to niezgodne z duchem sportowej rywalizacji i wartościami, na których opiera się europejski futbol" - podkreślono w komunikacie.



Legia zaznaczyła, że w środę wysłała kolejne pismo do Napoli, domagając się cofnięcia decyzji w sprawie biletów. Klub wskazał również, że przyznano mu dwa razy mniejszą niż rekomendowana w wytycznych UEFA pulę biletów dla oficjalnych gości, sponsorów oraz partnerów biznesowych.



"Legia Warszawa jest gotowa przyjąć na swoim stadionie kibiców SSC Napoli i jest do tego w pełni przygotowana organizacyjnie" - dodano na zakończenie komunikatu.



Napoli powołało się na decyzję prefektury Neapolu. "Prefektura Neapolu zakazała sprzedaży biletów wstępu na stadion im. Diego Armando Maradony mieszkańcom Polski na mecz Napoli - Legia, zaplanowany na 21 października" - napisano na Twitterze Napoli.