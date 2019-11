"Po 19 latach jako zawodowy sportowiec zdecydowałem, że nie będę już grał w piłkę po tym sezonie" – poinformował hiszpański piłkarz David Villa, mistrz Europy z 2008 i świata z 2010 roku. “Dziękuję wszystkim zespołom, trenerom i kolegom z drużyny, dzięki którym mogłem cieszyć się tą karierą" - napisał na Twitterze.

David Villa / BUDDHIKA WEERASINGHE / PAP/EPA



Villa rozpoczął seniorską karierę w 2000 roku w Sportingu Gijon. Trzy lata później Hiszpan przeniósł się do Realu Saragossa, a w 2005 roku trafił do Valencii, gdzie stał się już bardziej rozpoznawalny. Wtedy też zadebiutował w narodowej reprezentacji, w której został rekordzistą pod względem liczby bramek - zdobył ich 59 w 97 występach. Część z nich uzyskał na Euro 2008 i MŚ 2010, przyczyniając się do triumfów Hiszpanii w tych turniejach. W drużynie narodowej nie gra od 2014 roku.







David Villa bronił także barw Barcelony, Atletico Madryt (jedno mistrzostwo), New York City i Melbourne City. Obecnie jest zawodnikiem zespołu Vissel Kobe, który nie ma już szans na tytuł mistrza Japonii, ale w grudniu wystąpi w półfinale krajowego pucharu. Później Villa ma zamiar skupić się na budowie sieci akademii piłkarskich.

Moim celem jest położenie tej wisienki na torcie i zdobycie Pucharu Cesarza. Później będę dalej cieszył się futbolem poprzez projekty, które rozwijamy z grupą DV7 - zapowiedział Villa. Hiszpan ma też zostać głównym inwestorem i szefem projektu, którego celem jest powstanie nowego klubu w Nowym Jorku - Queensboro FC. Zespół ma grać w United Soccer League - zapleczu amerykańskiej ekstraklasy - od 2021 roku.