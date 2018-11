Piątkowymi kwalifikacjami rozpocznie się nowy sezon Pucharu Świata. Podobnie jak w poprzednich latach, rywalizacja o punkty znów rozpocznie się na skoczni w Wiśle-Malince, która nosi imię Adama Małysza. Kryształowej kuli będzie bronił Kamil Stoch.

Mimo, że kwalifikacje do niedzielnego konkursu odbędą się już jutro, to na skoczni trwają jeszcze ostatnie przygotowania związane z naśnieżeniem przeciwstoku, czyli miejsca, w którym zatrzymują się zawodnicy po wylądowaniu.

W sobotę w Wiśle odbędzie się zaś konkurs indywidulany. Trener kadry narodowej Stefan Horngacher, oraz kadry B Maciej Maciusiak, powołali do składu na inaugurujące sezon zawody 12 polskich: Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Stefana Hulę, Jakuba Wolnego, Macieja Kota, Aleksandra Zniszczoła, Tomasza Pilcha, Pawła Wąska, Przemysława Kantykę, Klemensa Murańkę i Andrzeja Stękałę.

Kryształowej kuli wywalczonej w ubiegłym sezonie będzie bronił Kamil Stoch. To zadanie może okazać się jednak bardzo trudne. Ostatnim zawodnikiem któremu udało się dokonać tego wyczynu był Janne Ahonen. Wygrał on klasyfikacje generalną w 2004 i 2005 roku. Na powrót do ścisłej czołówki w tym roku liczą Austriacy. Poprzedni sezon w ich wykonaniu był jednym z najsłabszych od wielu lat.

Rozpoczynający się sezon jest rekordowy dla Noriakiego Kasaiego. Będzie to bowiem już trzydziestym w jego karierze. Japończyk zadebiutował w zawodach pucharu świata w 1988 roku w Sapporo.

W tym sezonie po raz pierwszy na wiązaniach skoczkowie będą mieli montowane specjalne czujniki, które zbiorą dane z rozbiegu, wybicia z progu, pozycji w locie oraz lądowania. Dane zebrane w ten sposób mają pomóc trenerom, ale też poprawić bezpieczeństwo na skoczni.

Zawody w Wiśle inaugurują Puchar Świata. Skoczkowie do polski przyjadą jednak jeszcze raz w styczniu. Wtedy odbędzie się konkurs w Zakopanem (19-20 stycznia). W sumie w tej edycji Pucharu Świata odbędą się 33 konkursy w tym osiem drużynowych, a wśród nich jeden zespołów mieszanych. Rywalizacja zakończy się 24 marca, tradycyjnie w słoweńskiej Planicy.