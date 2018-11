W nadchodzącym sezonie zimowym narciarzy na Podhalu czeka prawdziwa rewolucja. Po wielu latach starań udało się dokonać czegoś, co w krajach alpejskich, czy u naszych południowych sąsiadów - Słowaków od lat jest standardem - powstał jeden karnet czy też skipass, który będzie obowiązywał w całym regionie.

Dzisiaj w Bukowinie Tatrzańskiej uroczyście ogłoszono powstanie TATRY SUPER SKI. To 90 tras, 14 stacji narciarskich połączonych jednym "superskipassem". Podtatrze to mekka polskich sportów zimowych. Rosnąca liczba tras i atrakcji rokrocznie przyciągają tysiące gości z Polski i ze świata. Musimy się zmieniać i dostosowywać do ich potrzeb i oczekiwań - mówi jeden z koordynatorów projektu Roman Krupa.

Nadchodzący sezon ma być prawdziwie rewolucyjny. Tatry Super Ski to wspólny skipass 14 ośrodków, łączący Podtatrze w jeden wielki ośrodek narciarski. To nowa era zimowej turystyki w regionie - mówią inicjatorzy projektu. Dotychczas był to zbiór niezależnych gmin i ośrodków. Zwiedzając je, narciarze i snowboardziści musieli zapoznać się z warunkami poszczególnych kolei i wyciągów, a także zaopatrzyć się w bilety i skipassy właściwe dla danego miejsca. Z tego powodu większość gości wybierała jeden ośrodek, stawiając wygodę ponad możliwość poznania innych, nie mniej atrakcyjnych ośrodków narciarskich Podtatrza. Teraz, jak zapewniają zarządcy wyciągów, znikną wszelkie niewygody. Już od najbliższego sezonu, aby poznać 14 różnych ośrodków wystarczy jeden super-skipass w kieszeni.

Jesteśmy dumni z porozumienia, które udało nam się osiągnąć. Jego wypracowanie było wielkim wyzwaniem, które podjęliśmy z poczucia odpowiedzialności za rozwój polskiego narciarstwa rekreacyjnego. Dzięki Tatry Super Ski wchodzimy na ścieżkę współpracy oraz rozwoju, promując i oddziałując na cały nasz region - cieszy się Roman Krupa Prezes Zarządu spółki Góral Skipass.

Ale to nie koniec ambitnych planów. Wspólny skipass to pierwszy krok do stworzenia skonsolidowanej oferty regionu. Plan dalszego rozwoju projektu zakłada dołączenie kolejnych stacji, usprawnienie komunikacji pomiędzy ośrodkami, oraz poszerzanie współpracy pomiędzy partnerami komercyjnymi i samorządem - zapowiadają twórcy superskipassu.

Od najbliższego sezonu superskipassem połączone będą stacje na Podhalu, a nawet na Słowacji.

Bachledova Ski (̥Zdziar, Słowacja), Bania Ski & Fun (Białka Tatrzańska), Czorsztyn Ski (Kluszkowce), GrapaSki (Czarna Góra), Jurgów Ski (Jurgów), Kaniówka (Białka Tatrzańska), Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska), Koziniec Ski (Czarna Góra), Harenda (Zakopane), Polana Szymoszkowa (Zakopane), Stacja Narciarska Suche (Suche), Witów-Ski (Witów), PKL Palenica (Szczawnica), PKL Mosorny Groń (Zawoja). Skipass Tatry Super Ski będzie można kupić w nadchodzącym sezonie narciarskim we wszystkich 14 stacjach oraz przez internet.