Przebiegli w majówkę ponad 53 tysiące kilometrów dla Biebrzańskiego Parku Narodowego. Akcja Obiegnijmy Polskę organizowana przez RMF4RT Gladiators, okazała się strzałem w dziesiątkę. Wirtualny bieg cieszył się dużym zainteresowaniem, a aktywność ponad 3600 osób przełożyła się na pomoc naturze zniszczonej przez ogień.

Przebiegli w majówkę ponad 53 tysiące kilometrów dla Biebrzańskiego Parku Narodowego / Materiały prasowe

Każdy uczestnik mógł biegać i pomagać w dowolnym miejscu. Wystarczyło dołączyć do wydarzenia w aplikacji Endomondo i dzięki temu dorzucać swoje kilometry do wspólnej puli. Organizatorzy akcji pierwotnie zakładali przebiegnięcie wzdłuż granic Polski, czyli pokonanie 3511,4 km między 1 i 3 maja. Firma Kurka Wolna zadeklarowała, że zapłaci 1 zł za każdy przebiegnięty kilometr w ramach tego dystansu. Zainteresowanie biegiem było tak duże, że sponsor zgodził się przeznaczyć dwa razy większą kwotę w przypadku dwukrotnego przebiegnięcia wokół Polski (7022,8 km). Pieniądze zasilą konto Biebrzańskiego Parku Narodowego, który w ostatnich tygodniach zmagał się z pożarami.

Pierwsi biegacze wystartowali 1 maja, zaraz po północy. 3511,4 km udało się osiągnąć w 11 godzin od startu akcji. Od tego momentu rozpoczęła się walka o drugą pętlę granic Polski. Na jej osiągniecie nie trzeba było długo czekać. Biegacze potrzebowali na to zaledwie 3 godziny! Już pierwszego dnia akcji cel został osiągnięty - łącznie 7022,8 km, co było równoznaczne z przekazaniem 7022,8 zł na Biebrzański Park Narodowy. Nikt się jednak nie zatrzymywał. Kolejny kilometry były dokładane jeszcze przez kolejne dwa dni. Licznik biegowych kilometrów zatrzymał się 3 maja o 23:59 i wskazywał dokładnie 53 000 kilometrów. To więc oznacza, że startujący w akcji przekroczyli dystans wokół równika kuli ziemskiej. Indywidualnie najwięcej kilometrów, bo aż 197 przebiegł w majówkę Daniel Stroiński z drużyny RMF4RT OCR.

Nie tylko obiegliśmy wielokrotnie Polskę, ale także zrobiliśmy pętlę wokół Ziemi i to z dużą nawiązką. Aż ciężko sobie to wyobrazić! Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. To było coś niesamowitego! Daje nam to ogromnego powera i już myślimy o kolejnych szalonych akcjach - mówi Rafał Płuciennik, twórca i szef RMF4RT Gladiators.

Akcja Obiegnijmy Polskę była też okazją do uczczenia Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem ludzi aktywnych oraz mediów, a także znanych osób ze świata sportu i rozrywki.

Wokół Polski biegali byli reprezentanci Polski w piłce nożnej Grzegorz Rasiak i Kamil Kosowski. Kilometry dołożył Wicemistrz Świata w siatkówce i prezes klubu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle, Sebastian Świderski oraz przedstawiciele klubu siatkarskiego Jastrzębski Węgiel. Biegała narciarska alpejska Maryna Gąsienica-Daniel, a także kombinator norweski Szczepan Kupczak oraz piłkarki TS ROW Rybnik. Ponadto Kabaret Młodych Panów, artystka kabaretowa Ewa Błachnio, wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka z zespołu Future Folk, a także zespół Letni, Chamski.

Uczestnikom akcji Obiegnijmy Polskę idea tak się spodobała, że chcą kolejnych wirtualnych biegów i to z ambitnymi celami. - Mój pomysł na kolejne wyzwanie to akcja "Biegnijmy na księżyc". To tylko 384 399 km! Z taką ekipą powinniśmy pokonać ten dystans w tydzień lub dwa - uważa Michał Sokołowski, jeden z biegaczy oraz trener RMF4RT Gladiators.

Wciąż można jeszcze wpłacać pieniądze na pomoc dla Biebrzańskiego Parku Narodowego, gdzie spłonęło ponad 5,5 hektara powierzchni. Numer konta znajdziesz tutaj: klik.

