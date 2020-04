Wspólnymi siłami przebiec wirtualnie wzdłuż granic Polski, by ratować naturę zniszczoną przez ogień. RMF4RT Gladiators ma świetną propozycję na pierwszy weekend majowy - akcję Obiegnijmy Polskę. Pokonane kilometry przełożą się na pieniądze przekazane na Biebrzański Park Narodowy, zniszczony przez pożary.





Obiegnijmy Polskę dla Biebrzańskiego Parku Narodowego / Materiały prasowe

Gladiatorzy zachęcają do spędzenia szczególnego czasu Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i narodowego Święta Konstytucji 3 Maja na sportowo. Wspólnie przebiegnijmy 3511,4 km! Tyle wynosi dystans wzdłuż granic Polski. Za każdy przebiegnięty kilometr między 1 a 3 maja, sponsor - firma Kurka Wolna, zapłaci złotówkę na ratowanie Biebrzańskiego Parku Narodowego - aż do osiągnięcia zamierzonego celu kilometrów.

Będzie to bieg wirtualny. Uczestnicy dołączą do wydarzenia w aplikacji Endomondo gdzie zsumuje się dystans przebiegnięty przez każdą osobę. Do wyzwania można dołączyć >>>TUTAJ<<<

Lasy, parki i skwery były zamknięte z powodu koronawirusa, ale ponownie zostały otwarte i możecie biegać w swojej okolicy - oczywiście w maseczkach i z zachowaniem odległości między ludźmi. Kilometry można też nabijać w ogrodzie lub nawet w domu.

Każdy może pomóc

Kto może wziąć udział w akcji Obiegnijmy Polskę? Każdy, kto zainstaluje Endomondo w swoim smartfonie i dołączy do wydarzenia. Aplikację można także sparować z zegarkami sportowymi. Ludzie aktywni wspólnie pomogą Biebrzańskiemu Parku Narodowemu.

Nasi trenerzy i ich podopieczni entuzjastycznie przyjęli informację o akcji Obiegnijmy Polskę. Wziąć udział mogą osoby z całej Polski, nie tylko członkowie społeczności Gladiators. Zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, czy należą do grupy sportowej, czy nie. Pomóc mogą także osoby, które nie czują się na siłach, by biec. Mogą się po prostu przespacerować lub pokonywać dystans z kijkami do nordic walking. Skala zniszczeń w parku jest ogromna, więc każdy pokonany kilometr i co za tym idzie pieniądze, będą na wagę złota - mówi Katarzyna Zych z RMF4RT Gladiators.

Mikołajkowa sztafeta / Materiały prasowe



Sponsor akcji, firma Kurka Wolna zapłaci złotówkę za każdy przebiegnięty kilometr, aż do osiągnięcia wymaganego dystansu 3511,4 km. Pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Każdy może też dokonywać wpłat indywidualnie.

Na potrzeby akcji powstało specjalne wydarzenie na FB , gdzie organizatorzy informują o jej przebiegu.

RMF4RT Gladiators jest społecznością ludzi aktywnych. Gladiatorzy uwielbiają się ruszać, wspólnie trenować i startować w zawodach sportowych. Świetnie się przy tym bawią i pokazują, że każdy może żyć aktywnie - wystarczy tylko chcieć. Więcej o projekcie na www.gladiators.pl