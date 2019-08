Ponad 3600 osób dziś, spotka się na krakowskich Błoniach, żeby wybiegać środki na zakup ultradźwiękowego noża do usuwania tkanek nowotworowych o nazwie CUSA. Sprzęt trafi do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie będzie pomagał leczyć małych pacjentów.

Zdjęcie ilustracyjne / Unsplash.com / Internet

8. Bieg Charytatywny Fundacji Tesco jest okazją do spróbowania swoich sił przez biegaczy zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Jest też świetną okazją do zabawy dla kibicujących im rodzin i przyjaciół. Tegoroczny bieg cieszy się rekordowym zainteresowaniem, pakiety startowe zostały wykupione w zaledwie kilka tygodni. Uczestniczy zmierzą się w Biegu Głównym na dystansie 10 km, Rodzinnym o długości 3,5 km, Biegu na Szpilkach na 100 m i biegach dla dzieci. Swoich sił próbują również najmłodsze maluchy, dla których został zorganizowany specjalny wyścig bobasa. Każdy z pewnością znajdzie coś interesującego dla siebie - w miasteczku biegowym nie zabraknie pokazów, konkursów, degustacji i atrakcji promujących zdrowy tryb życia.

Bieg Charytatywny Fundacji Tesco to coroczne wielkie święto sportu i dobroczynności, podczas którego uczestnicy łączą siły w jednym celu - zebrania pieniędzy na pomoc dla dzieci. Nóż ultradźwiękowy, inaczej Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA),to urządzenie chirurgiczne przeznaczone do małoinwazyjnego usuwania zmian w narządach tkankowych, głównie mózgu, ale także wątrobie, nerkach lub trzustce. Aparat jest standardowym wyposażeniem bloku operacyjnego.Nóż ultradźwiękowy, który od 10 lat posiada szpital w Prokocimiu, wyciął już około 400 zmian patologicznych u dzieci.

Nowy aparat CUSA pomoże nam nie tylko ratować życie pacjentów, ale także wesprze nas w walce o zachowanie funkcji mowy, widzenia, połykania i możliwości rozwoju dzieci. Przy operacjach taki newralgicznych miejsc jakim jest mózg to bardzo ważne, by mieć dostęp do najnowszych technologii, które pozwolą nam ochronić naczynia krwionośne w narządzie zaatakowanym przez nowotwór i uniknąć groźnych w skutkach obszarów niedokrwiennych. CUSAbędzie służyć także chirurgom dziecięcym do operacji wątroby, trzustki czy nerek - podkreśla prof. Stanisław Kwiatkowski, kierownik Oddziału Neurochirurgii USDK.

Dzięki siedmiu dotychczasowym edycjom Biegu Charytatywnego Fundacja Tesco przekazała środki, które umożliwiły przeprowadzenie remontu i doposażenie świetlicy w Klinice Onkologii i Hematologii (w 2012 r.), Klinice Neurologii Dziecięcej (w 2013 r.) oraz sali rehabilitacyjnej Zakładu Fizjoterapii (w 2014 r.). Dzięki kolejnym biegom możliwy był zakup niezbędnego sprzętu medycznego. W 2015 r. wyposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy, w m.in. specjalistyczną wannę do mycia poparzonych pacjentów. W 2016 r. zakupiono innowacyjnego Prodrobota do rehabilitacji, a w 2017 r. -karetkę neonatologiczną "N", ratującą życie i zdrowie noworodków z Małopolski. Rok 2018 przyniósł coś wyjątkowego -pierwsze w Polsce nerkoserce o nazwie "CARPEDIEM" do dializy noworodków i dzieci

W biegach łącznie zaangażowanych było ponad 10 000 biegaczy, którzy przebiegli w sumie 57 154 km. Dzięki wsparciu uczestników, partnerów i wolontariuszy biegu, dzieci leczą się w przyjaznych warunkach i korzystają z nowoczesnej aparatury.

Osoby, które z różnych powodów w tym roku nie mogą wziąć udziału w biegu, mogą wesprzeć tegoroczny cel. Mogą zrobić przelew, który zasili pulę środków zgromadzonych na zakup tego urządzenia. Wystarczy wejść na stronę www.bieg.fundacjatesco.pl/wplaci przekazać darowiznę na cel biegu. Zachęcają do tego Fundacja Tesco i Fundacja O Zdrowie Dziecka.