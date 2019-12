Karl-Heinz Rummenigge - prezes Bayernu Monachium, podsumował dotychczasową pracę tymczasowego trenera Bawarczyków Hansiego Flicka. Mistrzowie Niemiec z kompletem punktów awansowali do fazy pucharowej Ligi Mistrzów.

Hansi Flick / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

Dzięki środowemu zwycięstwo 3:1 z Tottenhamem, Bayern awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów z kompletem punktów. Bawarczycy są pierwszym niemieckim i szóstym w historii zespołem, któremu się to udało. Pochwały od prezesa klubu zebrał więc Flic - pisze Oney.

Osobiście jestem bardzo zadowolony jak Hansi Flick radzi sobie w tej pracy. Najważniejsza w piłce jest jakość gry, co też prezentujemy. Hansi posiada jasno określony plan i jest miłym człowiekiem. Dla zawodników praca z nim to wielka radość. Cieszy nas to - mówił Rummenigge

Na temat szkoleniowca Bayernu wypowiedział się też Thiago Alcantara Hansi jest wspaniałym i bardzo miłym facetem. To także niesamowity trener. Każdy z nas jest szczęśliwy, mogąc z nim pracować - podsumował Hiszpan.

W najbliższej kolejce Bundesligi Bayern zmierzy się z Werderem Brema. Po dwóch ligowych porażkach z rzędu, mistrzowie Niemiec będą chcieli w końcu wygrać.