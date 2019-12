Trener Jurgen Klopp związał się nową umową z drużyną Liverpoolu. Niemiecki szkoleniowiec ma pracować z ekipą „The Reds” do 2024 roku. „Zgodziłem się na to zobowiązanie do 2024 tylko dzięki pełnemu przekonaniu, że obie strony wciąż będą się uzupełniać w dalszej współpracy" – powiedział Klopp cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

