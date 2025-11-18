​Piłkarska reprezentacja Polski będzie losowana w czwartek z drugiego koszyka w barażach o awans na mundial 2026. Biało-Czerwoni mieli szansę na pierwszy, ale niekorzystny dla nich okazał się wynik wtorkowego meczu, w którym Szkocja pokonała Danię 4:2.

Podopieczni Jana Urban do baraży o awans do Mistrzostw Świata ostatecznie przystąpią z 2. koszyka / Piotr Nowak / PAP

Kadra Jana Urbana zakończyła zmagania w grupie G już w poniedziałek, gdy po niespodziewanie zaciętym meczu pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie, oznaczające udział w marcowych barażach.

Z pierwszego miejsca w grupie bezpośredni awans do mistrzostw świata wywalczyła Holandia.

Droga na mundial komplikuje się. Polacy jednak w drugim koszyku

We wtorek Polska czekała na wyniki w innych grupach. Jeden był korzystny - remis Austrii z Bośnią i Hercegowiną 1:1, ale porażka Danii na wyjeździe ze Szkocją 2:4 (goście stracili dwie bramki w doliczonym czasie gry) sprawiła, że Duńczycy będą grać w barażach i jednocześnie "wypchnęli" Biało-Czerwonych z pierwszego koszyka.

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

Podział na koszyki

W pierwszym koszyku - oprócz Danii - będą Włochy, Turcja i Ukraina, w drugim Polska, Walia, Czechy i Słowacja, w trzecim Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, a w czwartym Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna i Irlandia Północna.

Zaplanowane na 20 listopada w Zurychu losowanie ustali cztery tzw. ścieżki barażowe. Do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach drużyna z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3.

Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej ścieżki, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.