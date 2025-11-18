Na rzeszowskie ulice ponownie wyjechał „Autobus Ciepła”. To mobilna inicjatywa, dzięki której osoby w kryzysie bezdomności oraz mieszkańcy w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na gorący, pełnowartościowy posiłek. Sprawdź, gdzie i kiedy można skorzystać z tej pomocy.

Od poniedziałku (17 listopada) mieszkańcy Rzeszowa, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ponownie liczyć na wsparcie w postaci darmowych, gorących posiłków.

„Autobus Ciepła” rozpoczął swoje kursy i będzie pojawiał się na ulicach miasta w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:30 do 15:30.



Serwowane dania są pełnowartościowe, gorące i bardzo smaczne. Dla osób w kryzysie bezdomności oraz tych znajdujących się w trudnym położeniu materialnym czy życiowym to często jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. A to pokazuje, jak ważna jest ta pomoc – podkreśla Krystyna Stachowska, Zastępca Prezydenta Rzeszowa.

Gdzie i kiedy zatrzyma się autobus?

„Autobus Ciepła” kursuje w sezonie jesienno-zimowym aż do 13 marca. Każdego dnia zatrzymuje się w czterech punktach miasta, gdzie wydawane są posiłki według następującego harmonogramu:

Parking przy Zarządzie Transportu Miejskiego, ul. Trembeckiego 3 – godz. 10:30–11:30

Parking przy Kościele Matki Bożej Różańcowej, ul. Orla 17 – godz. 11:50–12:50

Parking Podpromie – godz. 13:10–14:10

Park Papieski (parking od al. Armii Krajowej) – godz. 14:30–15:30

Dodatkowo, przez cały tydzień działa również kuchnia stacjonarna przy Rzeszowskim Towarzystwie Pomocy im. św. Brata Alberta na ul. Styki 21.

Posiłki są tam wydawane od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00–13:00, a w piątki od 10:00 do 13:00.

Tysiące posiłków dla potrzebujących

W tym roku „Autobus Ciepła” wyjeżdża na rzeszowskie ulice już po raz piąty. W poprzednim sezonie wydano z niego niemal 8100 posiłków.

Oprócz wsparcia żywieniowego, osoby korzystające z pomocy mogą uzyskać również informacje na temat innych form wsparcia i miejsc, gdzie można się zgłosić po pomoc.

Akcja jest efektem współpracy Miasta Rzeszowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.








