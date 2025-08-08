Już dziś rusza ostatnia runda sezonu zasadniczego żużlowej PGE Ekstraligi. Niemal wszystkie rozstrzygnięcia tej części sezonu są już znane, jednak dzisiejsze i niedzielne mecze pokażą nam siłę drużyn przed kluczową częścią rozgrywek.

Zielona Góra, 25.04.2025. Zawodnicy Stelmet Falubazu Zielona Oskar Hurysz (kask czerwony) i Damian Ratajczak (niebieski) oraz JKevin Małkiewicz (biały) i Kacper Łobodziński (żółty) z Bayersystem GKM Grudziądz podczas meczu 3. kolejki żużlowej Ekstraligi, 25 bm. (js) PAP/Lech Muszyński

Co wydarzy się na torach?

W ostatniej, 14. kolejce rundy zasadniczej ekstraligi przekonamy się, kto awansuje do półfinału rozgrywek z czwartego miejsca. Bardzo blisko osiągnięcia tego celu jest drużyna Bayersystem GKM Grudziądz, chociaż matematyczne szanse ma także Stelmet Falubaz Zielona Góra. Po 13 kolejkach czwarty w tabeli GKM i piąty Falubaz mają po 15 punktów. Przed zielonogórzanami stoi jednak zadanie niemal niemożliwe do zrealizowania, czyli wyjazd do Lublina na mecz z tamtejszym Motorem. Lublinianie wygrali do tej pory wszystkie mecze na swoim torze. Znacznie łatwiej będzie ekipie z Grudziądza, która w niedzielę podejmie u siebie słabszy zespół z Częstochowy.

Orlen Oil Motor jest już pewny pierwszego miejsca po rundzie zasadniczej. To oznacza, że w myśl nowego regulaminu Koziołki będą mogły wybrać sobie rywala, z którym zmierzą się w półfinale. Pewne walki o medale są także Pres Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław, które zmierzą się w niedzielnym hicie kolejki. To może być przedsmak potencjalnego pojedynku tych drużyn w fazie play-off.

Dzisiaj dojdzie do meczu drużyn z samego dołu tabeli. Gezet Stal Gorzów podejmie na swoim terenie Innpro ROW Rybnik. To spotkanie może pokazać aktualną siłę ekip, które najprawdopodobniej aż do końca sezonu będą drżeć o utrzymanie.

Program meczów 14. kolejki:

Piątek:

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra (18:00)

Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik (20:30)

Niedziela:

Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa (17:00)

Betard Sparta Wrocław - Pres Grupa Deweloperska Toruń (19:30)

Tabela PGE Ekstraligi po 13. kolejce

ORLEN OIL MOTOR Lublin - 13 meczów, 30 pkt, +224 PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń - 13 meczów, 26 pkt, +133 BETARD SPARTA Wrocław - 13 meczów, 23 pkt, +93 BAYERSYSTEM GKM Grudziądz - 13 meczów, 15 pkt, +24 STELMET FALUBAZ Zielona Góra - 13 meczów, 15 pkt, -72 KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa - 13 meczów, 7 pkt, -79 GEZET STAL Gorzów - 13 meczów, 7 pkt, -130 INNPRO ROW Rybnik - 13 meczów, 4 pkt, -193



