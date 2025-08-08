Były trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek ma nową rolę. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że został selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21.

Jerzy Brzęczek na zdj. z 2023 r. / Sylwia Dąbrowa/Polska Press / East News

Do tej pory trenerem reprezentacji do lat 21 był Adam Majewski. Przez niemal dwa lata współpracy przeżyliśmy mnóstwo pięknych chwil, takich jak awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Bardzo dziękuję za tę możliwość - wspominał szkoleniowiec, cytowany w oficjalnym komunikacie PZPN-u. Wspólnie uznaliśmy, że moja misja dobiegła końca i nadszedł czas powrotu do piłki klubowej - tłumaczył.

Jerzy Brzęczek prowadził kadrę narodową w latach 2018-2021. Teraz jego podopiecznymi będą młodzi piłkarze.

Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski - stwierdził Brzęczek. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A - dodał.

Jerzy Brzęczek pracował jako trener m.in. w Rakowie Częstochowa, Lechii Gdańsk, GKS Katowice, Wiśle Płock oraz Wiśle Kraków. Jako piłkarz rozegrał 42 spotkania w reprezentacji Polski.