Czy codzienna szklanka mleka może mieć wpływ na nasze serce i długość życia? Najnowsze badania, obejmujące ponad 70 tysięcy osób i trwające ponad trzy dekady, dostarczają jednoznacznych odpowiedzi. Naukowcy porównali wpływ mleka pełnotłustego i niskotłuszczowego na zdrowie układu krążenia i śmiertelność. Wyniki są zaskakujące i mogą zmienić nasze codzienne nawyki żywieniowe.

Norwescy naukowcy przeanalizowali dane z 33-letniego badania 73 860 osób, aby porównać wpływ mleka pełnotłustego i niskotłuszczowego na zdrowie serca.

Trzy dekady badań, tysiące uczestników

Norwescy naukowcy postanowili rozstrzygnąć odwieczny dylemat - które mleko jest zdrowsze: pełnotłuste czy niskotłuszczowe? W tym celu przeanalizowali dane z trzech dużych badań przesiewowych dotyczących zdrowia układu sercowo-naczyniowego, prowadzonych w Norwegii w latach 1974-1988. W projekcie wzięło udział aż 73 860 osób o średniej wieku 41 lat. Uczestników śledzono przez imponujące 33 lata, a w tym czasie odnotowano 26 393 zgony, w tym 8 590 przypadków śmierci spowodowanych chorobami układu krążenia.

Badacze mieli wyjątkową okazję, by przyjrzeć się długoterminowym skutkom spożywania różnych rodzajów mleka. Norwegia, kraj o silnych tradycjach mleczarskich, w latach 70. niemal w całości opierała się na mleku pełnotłustym. Sytuacja zmieniła się w latach 80., gdy coraz więcej osób zaczęło wybierać mleko niskotłuszczowe. Ten historyczny zwrot pozwolił naukowcom precyzyjnie zbadać skutki zdrowotne obu wariantów mleka.

Mleko pełnotłuste pod lupą: wyższe ryzyko zgonu

Wyniki badania, opublikowanego w renomowanym czasopiśmie "The American Journal of Clinical Nutrition", nie pozostawiają złudzeń. Osoby, które deklarowały spożycie największych ilości mleka, miały aż o 22 procent wyższe ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny oraz o 12 procent większe ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia w porównaniu z osobami, które piły najmniej mleka.

Jednak to nie ilość mleka była kluczowa, a jego rodzaj.

"Dalsza analiza wykazała, że to właśnie mleko pełnotłuste w szczególności odpowiadało za zwiększone ryzyko śmierci" - podkreślają naukowcy.

Po uwzględnieniu ilości spożywanego mleka porównano grupy pijące mleko pełnotłuste z tymi, które wybierały wariant niskotłuszczowy. Ostateczne liczby mówią same za siebie: spożywanie mleka niskotłuszczowego wiązało się z 11-procentowo niższym ryzykiem śmiertelności oraz 7-procentowo niższym ryzykiem chorób układu krążenia niż spożywanie mleka pełnotłustego.

Niskotłuszczowe - wybór dla zdrowia?

Wyniki badania pozostały niezmienne nawet po wykluczeniu z analizy osób, które zmarły we wczesnym okresie obserwacji lub które już na starcie cierpiały na poważne schorzenia. Autorzy badania nie kryją, że różnice w stylu życia również miały znaczenie. Osoby sięgające po mleko niskotłuszczowe częściej były kobietami, miały wyższy poziom wykształcenia i rzadziej paliły papierosy. Z kolei wśród miłośników mleka pełnotłustego częściej znajdowali się palacze.

Zalecenia ekspertów - mniej tłuszczu dla zdrowego serca

Eksperci podkreślają, że większość tłuszczu zawartego w mleku i produktach mlecznych to tłuszcze nasycone. Ich nadmierne spożywanie może prowadzić do przyrostu masy ciała, a także podnosić poziom cholesterolu we krwi. To z kolei zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru.

Co wybrać na co dzień?

Choć mleko jest źródłem wielu cennych składników odżywczych, takich jak wapń czy witaminy z grupy B, to najnowsze badania wyraźnie wskazują, że warto rozważyć wybór mleka niskotłuszczowego. To właśnie ono, według naukowców, wiąże się z niższym ryzykiem chorób serca i dłuższym życiem.

Wybór rodzaju mleka to decyzja, która - jak pokazuje historia norweskiego społeczeństwa - może mieć wpływ nie tylko na nasze codzienne samopoczucie, ale i na zdrowie w długiej perspektywie. Jedno jest pewne: warto świadomie podejmować decyzje przy sklepowej półce, mając na uwadze nie tylko smak, ale i troskę o serce.