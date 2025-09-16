Paweł Fajdek zajął siódme miejsce w konkursie rzutu młotem podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Tytuł obronił Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Do finału biegu na 400 m awansowała Natalia Bukowiecka. Klaudia Kazimierska zajęła siódme miejsce w finałowym biegu na 1500 m.

Natalia Bukowiecka / Adam Warżawa / PAP

Paweł Fajdek był we wtorek siódmy w finałowej rywalizacji młociarzy. Po złoto znów sięgnął Kanadyjczyk Ethan Katzberg.

Srebrny medal zdobył Niemiec Merlin Hummel, a brązowy - Węgier Bence Halasz. Marcin Wrotyński odpadł w eliminacjach.

Katzberg poprawił rekord mistrzostw świata na 84,70. Drugi Hummel uzyskał najlepszy wynik w karierze - 82,77, a trzeci Halasz - 82,69. Tuż za podium uplasował się Ukrainiec Mychajło Kochan - 82,02. Czterech zawodników przekroczyło 80 metrów.

Fajdek rzucił 77,75. Polaka wyprzedzili także Amerykanin Rudy Winkler i Norweg Thomas Mardal.

36-letni Fajdek ósmy raz startował w mistrzostwach świata i zdobył pięć złotych medali. W latach 2013-2022 triumfował kolejno w Moskwie, Pekinie, Londynie, Dausze i Eugene. Dwa lata temu w Budapeszcie był czwarty.

Natalia Bukowiecka z awansem do finału

Sydney McLaughlin-Levrone czasem 48,29 pobiła rekord USA w biegu na 400 m. Natalia Bukowiecka wygrała pierwszą serię i uzyskała piąty wynik w półfinale - 49,67.

McLaughlin-Levrone ma w dorobku cztery złote medale olimpijskie - po dwa w biegu na 400 m przez płotki i sztafecie 4x400 m. Amerykanka jest rekordzistką świata w biegu na 400 m ppł - 50,37. W tym sezonie skupiła się jednak na rywalizacji w biegu na 400 m.

Finał biegu na 400 m odbędzie się w czwartek. Największe szanse na zwycięstwo ma McLaughlin-Levrone, broniąca tytułu Marileidy Paulino z Dominikany oraz wicemistrzyni olimpijska Salwa Eid Naser z Bahrajnu. O miejsce na podium powalczy również Bukowiecka, która dwa lata temu zdobyła srebrny medal MŚ w Budapeszcie.

Klaudia Kazimierska siódma

Klaudia Kazimierska zajęła siódme miejsce w finałowym biegu na 1500 m i była najlepszą Europejką. Wygrała Kenijka Faith Kipyegon. Srebrny medal zdobyła jej rodaczka Dorcus Ewoi, a brąz wywalczyła Australijka Jessica Hull.

Kipyegon zdobyła siódmy medal medal MŚ, w tym piąty złoty. Dwa lata temu w Budapeszcie zanotowała dublet, gdyż wygrała także bieg na 5000 m.

Utytułowana Kenijka trzeci raz z rzędu została mistrzynią świata w biegu na 1500 m. W Tokio triumfowała czasem 3.52,15. Druga Ewoi uzyskała wynik 3.54,92, a trzecia Hull - 3.55,16. 24-letnia Kazimierska poprawiła rekord życiowy na 3.57,95.