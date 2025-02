Nadziewana pistacjami, chrupiącym nitkowatym ciastem kataifi i pastą sezamową - dubajska czekolada to deser, który z dnia na dzień stał się kulinarnym przebojem. Podbiła serca łasuchów, a także inspiruje ich do odtworzenia jej smaku w domu. Przysmak dotarł także do Polski, gdzie wyprzedaje się w mgnieniu oka.

Czekolada dubajska / Shutterstock

Wystarczył jeden filmik na TikToku, który 18 grudnia 2023 r. opublikowała influencerka kulinarna Maria Vehera, by wytwarzana w domowej kuchni czekolada stała się najbardziej pożądanym przysmakiem na świecie. Jak przyznała w rozmowie z CNN Sarah Hamouda, twórczyni hitowej czekolady i założycielka Fix Dessert Chocolatier, pomysł na biznes zainspirowały jej ciążowe zachcianki. Nie spodziewała się, że ręcznie wytwarzane tabliczki czekolady staną się synonimem luksusu i wkrótce pojawi się wielu chętnych do skopiowania jej patentu.

To nie jest po prostu batonik czekoladowy. Chcemy stworzyć doświadczenie - przyznała Hamouda. Ta mieszkająca w Dubaju pół Brytyjka, pół Egipcjanka uruchomiła markę w 2021 roku, traktując to jako zajęcie dodatkowe. Z pomocą męża, który wymyśla chwytliwe nazwy słodyczy, rozpoczęła pracę nad czekoladowymi przysmakami. Choć w swojej ofercie ma kilka smaków nawiązujących m.in. do kulinarnych tradycji Dubaju i upodobań jego mieszkańców, tym, co zdecydowało o jej globalnym sukcesie, była czekolada nadziewana pistacjami, chrupiącym nitkowatym ciastem kataifi i pastą sezamową o nazwie Can't Get Knafeh Of It.