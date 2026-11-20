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Czy rozmowy Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w Chinach zmienią sytuację Ukrainy? Czy prezydent spotka się z szefem NATO w Warszawie? Co słowa amerykańskiego prezydenta, który nazwał Putina "swoim przyjacielem", oznaczają dla bezpieczeństwa Polski? Czy Karol Nawrocki rozmawiał z Trumpem po chińskim szczycie? O to Krzysztof Ziemiec zapyta Pawła Szefernakera, szefa Gabinetu Prezydenta RP w programie „Sprawdzam!” w RMF FM.

Zapytamy również o komunikację między Pałacem a rządem po naruszeniu naszej przestrzeni. Czy wszystko zadziałało, jak należy?

Porozmawiamy także o przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Czy po spotkaniach w Chinach nadal realne jest utworzenie stałej bazy wojsk USA?

W rozmowie także o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Czy spotkania w Belwederze i Kancelarii Prezydenta RP przybliżyły nas do porozumienia? Jakie kolejne kroki planuje Pałac Prezydencki i czy możliwy jest konstytucyjny reset?

Poruszymy też temat wyborów parlamentarnych. Paweł Szefernaker zabiega o porozumienie prawicy w wyborach do Senatu. Czy uda mu się przekonać do współpracy PiS i Konfederację? Czy prawa strona sceny politycznej jest gotowa usiąść razem do stołu?

Zapytamy również o prezydenckie weto do ustawy wdrażającej DSA w kontekście fałszywych nagrań reklamujących fikcyjną galę bokserską z udziałem Karola Nawrockiego. Czy ta sprawa zmieni stanowisko Pałacu wobec regulacji internetu?

Czy prezydent podpisałby nominację Szymona Hołowni na ambasadora Polski w Watykanie?

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy w soboty o godz. 8:32 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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