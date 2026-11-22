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Australijscy naukowcy zmapowali na dnie Oceanu Indyjskiego gigantyczną kolonię koralowca, która rozciąga się na długości ponad półtora kilometra i zajmuje powierzchnię ośmiu boisk piłkarskich. Odkrycie w pobliżu Wysp Kokosowych rzuca nowe światło na powstawanie największych ekosystemów rafowych, ale wciąż kryje jedną tajemnicę: czy to jeden monstrualny organizm, czy efekt zrośnięcia się wielu mniejszych kolonii.

Na dnie Oceanu Indyjskiego, w pobliżu odległych Wysp Kokosowych, australijscy badacze dokonali odkrycia, które już teraz uznawane jest za jedno z największych w historii badań morskich ekosystemów. Olbrzymia kolonia koralowca z gatunku Pachyseris rozciąga się na długości aż 1,56 kilometra, co odpowiada długości ponad stu ustawionych jeden za drugim autobusów. Tak imponująca rozciągłość czyni ją jedną z największych znanych kolonii koralowca na świecie.

Znalezisko to nie jest jednak zupełnie nowe. Już ponad 30 lat temu lokalny nurek Dieter Gerhard zaobserwował nietypową formację na dnie morskim, jednak przez dekady jej rzeczywista skala pozostawała nieznana. Dopiero teraz, dzięki zaawansowanym technikom badawczym i wytrwałości naukowców z Muzeum Queensland oraz Uniwersytetu Jamesa Cooka, udało się dokładnie ją zmapować.

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Dwanaście nurkowań i tysiące metrów kwadratowych

Ekspedycja badawcza nie należała do łatwych. Każde zejście pod wodę kończyło się, zanim naukowcom udało się dotrzeć do końca kolonii – powietrze w butlach kończyło się szybciej niż możliwości eksploracji. Łącznie potrzebnych było aż dwanaście nurkowań, by dokładnie wyznaczyć granice tej niezwykłej struktury.

Kolonia koralowca ma średnią szerokość 36,5 metra i zajmuje powierzchnię blisko 57 tysięcy metrów kwadratowych. To przestrzeń porównywalna do ośmiu pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Kolonia rozciąga się wzdłuż zewnętrznej krawędzi rafy, na głębokości od 14 do nawet 65 metrów pod powierzchnią wody. Tak rozległa formacja nie tylko budzi podziw, ale również stawia przed naukowcami wiele pytań dotyczących jej powstania i rozwoju.

Wielka zagadka: czy to jeden organizm?

Mimo że naukowcom udało się dokładnie zmapować rozmiar i kształt kolonii, wciąż pozostaje nierozstrzygnięta jedna z kluczowych kwestii. Nie wiadomo, czy odkryta struktura to rzeczywiście jeden, monstrualny organizm, czy może kilka odrębnych kolonii, które z biegiem lat zrosły się w jeden gigantyczny koralowiec.

Aby rozwikłać tę zagadkę, badacze pobrali aż 50 próbek do szczegółowych analiz genetycznych. Wyniki tych badań mają odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie fragmenty kolonii mają identyczny materiał genetyczny, co potwierdziłoby, że mamy do czynienia z jednym organizmem, czy też różnice genetyczne wskażą na współistnienie kilku kolonii, które z czasem zlały się w jedną całość.

Największa kolonia koralowców na świecie odkryta przez niezwykły duet. Zobacz to cudo! To przełom w historii badań morskich! Dwie Australijki – matka i córka – odkryły największą znaną kolonię koralowców na świecie. Ta gigantyczna kolonia jest na Wielkiej Rafie Koralowej.

Znaczenie odkrycia dla nauki i ochrony oceanów

Tak spektakularne odkrycie ma ogromne znaczenie nie tylko dla biologów morskich, ale także dla wszystkich, którym bliska jest ochrona oceanicznych ekosystemów. Kolonie koralowców, zwłaszcza tak wielkie, stanowią fundament życia w morzach i oceanach, tworząc siedliska dla niezliczonych gatunków ryb i innych organizmów morskich.

Lepsze poznanie mechanizmów powstawania i rozwoju największych kolonii koralowców może przyczynić się do skuteczniejszej ochrony raf koralowych, które są coraz bardziej zagrożone przez zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia i inne czynniki antropogeniczne. Wyniki dalszych badań ujawnią nie tylko tajemnice tej konkretnej kolonii, ale mogą również pomóc w opracowaniu strategii ochrony innych, równie cennych ekosystemów na świecie.