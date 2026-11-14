Dworczyk o dostępie do broni: Zamiast wyciągać poważne wnioski, rząd ucieka w populizm

Michał Dworczyk zapowiedział, że w trakcie sobotniej konferencji z Mateuszem Morawieckim przedstawione zostaną pomysłu Rozwoju Plus na poprawę sytuacji dotyczącej broni. Były szef MON krytykował na naszej antenie ewentualne widowiskowe działania, dobrze prezentujące się w mediach. Wskazywał, że dużo częstszym narzędziem w aktach terroru jest samochód, co nie znaczy, że należałoby ograniczać do nich dostęp.
W rozmowie poruszono także wątek prezydenckiego weta dla ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych. Miała ona umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nie może być tak, że internet stał się miejscem wolnej amerykanki – powiedział Piotr Strach, krytykując decyzję głowy państwa.
Z kolei Michał Dworczyk chwalił ruch Karola Nawrockiego. Jego zdaniem Senat wprowadził do projektu ustawy narzędzia umożliwiające usuwanie z Internetu treści politycznych bez zgody sądu, niszcząc tym samym kruchy sejmowy kompromis.
Strach zapowiedział kolejne prace nad ustawą. Dworczyk wskazał zaś, iż jego ugrupowanie jest za przygotowaniem ustawy chroniącej dzieci w sieci.
Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...
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