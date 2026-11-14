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„Zaniepokoiło mnie, że rząd, zamiast wyciągać poważne wnioski, ucieka w populizm” – mówił w Sprawdzam! w RMF FM europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk, komentując dyskutowane zmiany ws. ograniczenia dostępu do broni po zamachu w Krakowie. Poseł Polski 2050 Piotr Strach przekonywał z kolei, że nie chodzi o ograniczenie dostępu, ale o wprowadzenie cyklicznych badań tak, jak u kierowców zawodowych.

Dworczyk o dostępie do broni: Zamiast wyciągać poważne wnioski, rząd ucieka w populizm Czas: 21:35

Michał Dworczyk zapowiedział, że w trakcie sobotniej konferencji z Mateuszem Morawieckim przedstawione zostaną pomysłu Rozwoju Plus na poprawę sytuacji dotyczącej broni. Były szef MON krytykował na naszej antenie ewentualne widowiskowe działania, dobrze prezentujące się w mediach. Wskazywał, że dużo częstszym narzędziem w aktach terroru jest samochód, co nie znaczy, że należałoby ograniczać do nich dostęp.

Dworczyk o dostępie do broni: Zamiast wyciągać poważne wnioski, rząd ucieka w populizm RMF FM

W rozmowie poruszono także wątek prezydenckiego weta dla ustawy wdrażającej Akt o usługach cyfrowych. Miała ona umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nie może być tak, że internet stał się miejscem wolnej amerykanki – powiedział Piotr Strach, krytykując decyzję głowy państwa.

Z kolei Michał Dworczyk chwalił ruch Karola Nawrockiego. Jego zdaniem Senat wprowadził do projektu ustawy narzędzia umożliwiające usuwanie z Internetu treści politycznych bez zgody sądu, niszcząc tym samym kruchy sejmowy kompromis.

Strach zapowiedział kolejne prace nad ustawą. Dworczyk wskazał zaś, iż jego ugrupowanie jest za przygotowaniem ustawy chroniącej dzieci w sieci.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

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