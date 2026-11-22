RMF24

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Od kilkunastu godzin trwa walka z ogniem na terenie Portu Gdańsk. Wczoraj wieczorem doszło tam do pożaru hałdu złomu. Na miejscu pracuje około 40 strażaków.

W sobotę około godziny 18:40 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze hałdy złomu przy ul. Mariana Chodackiego 80. Kłęby siwego dymu były widoczne z dużej odległości.

Strażacy w akcji przez całą noc

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski - w niedzielę na miejscu pracuje około 40 strażaków, którzy przerzucają złom i polewają go wodą, by dogasić ukryte zarzewia ognia i zapobiec ponownemu roznieceniu pożaru.

Wciąż widoczne jest duże zadymienie. Dzięki intensywnej pracy strażaków, pożar udało się opanować dziś rano. Obecnie trwa dogaszanie i zabezpieczanie terenu.

Służby apelują, by omijać okolice ul. Mariana Chodackiego. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.