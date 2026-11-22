W sobotę około godziny 18:40 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze hałdy złomu przy ul. Mariana Chodackiego 80. Kłęby siwego dymu były widoczne z dużej odległości.
Strażacy w akcji przez całą noc
Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski - w niedzielę na miejscu pracuje około 40 strażaków, którzy przerzucają złom i polewają go wodą, by dogasić ukryte zarzewia ognia i zapobiec ponownemu roznieceniu pożaru.
Wciąż widoczne jest duże zadymienie. Dzięki intensywnej pracy strażaków, pożar udało się opanować dziś rano. Obecnie trwa dogaszanie i zabezpieczanie terenu.
Służby apelują, by omijać okolice ul. Mariana Chodackiego. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.