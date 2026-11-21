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„Różne są formaty, różne prezenty w różnych przypadkach się przygotowuje, różne są także zwyczaje” - tak na antenie RMF FM Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, skomentował prezent urodzinowy, który Karol Nawrocki sprawił prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Jak ustalił reporter TVN24+, prezentem, który był utrzymywany w tajemnicy nawet przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych, był „bursztynowy tron” - bogato zdobiony fotel. Paweł Szefernaker zdradził również w programie Krzysztofa Ziemca „Sprawdzam!” w RMF FM, czy Nawrocki rozmawiał z Trumpem po tym, jak ten na szczycie w Shenzhen nazwał Władimira Putina „przyjacielem”.

Szefernaker o osobliwym podarunku od Nawrockiego dla Trumpa

W czerwcu prezydent USA Donald Trump hucznie świętował swoje 80. urodziny. Prezydent Karol Nawrocki, który był jednym z gości tej oryginalnej uroczystości, wziął udział w gali UFC Freedom 250 na trawniku przy Białym Domu. Gościł także na bankiecie wydanym przez prezydenta Trumpa. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował wtedy, że prezydent Polski ma dla Donalda Trumpa dwa prezenty - jeden o charakterze państwowym i jeden osobisty.

Trump nazwał Putina „przyjacielem”. Szefernaker: Myślę, że to kwestia dyplomacji Czy rozmowy Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga w Chinach zmienią sytuację Ukrainy? Czy prezydent spotka się z szefem NATO w Warszawie? Co słowa amerykańskiego prezydenta, który nazwał Putina "swoim przyjacielem", oznaczają dla…

Pierwszym okazała się być przekazana „w imieniu narodu polskiego” marmurowa tablica, która ma zostać umieszczona na planowanym w Waszyngtonie łuku triumfalnym, który ma uczcić 250. rocznicę powstania USA. Jaki był ten osobisty ujawnił ostatnio reporter TVN24+. Okazało się, że to „bursztynowy tron” - bogato rzeźbiony i misternie zdobiony fotel z elementami z bursztynu, czyli naszego bałtyckiego „złota Północy”, określanego też jako „łzy Bałtyku”. O ten oryginalny pomysł pytaliśmy dziś na antenie RMF FM szefa gabinetu Karola Nawrockiego Pawła Szefernakera.

Wiemy, że w Gdańsku przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, także dla Honorowych Obywateli Gdańska, takie rekwizyty są wykorzystywane jako prezenty (...). Różne są formaty, różne prezenty w różnych przypadkach się przygotowuje, różne są także zwyczaje. Ja też pewnie, jak za jakiś czas będę miał urodziny i dostanę prezent, to on nie dla wszystkich będzie musiał być zrozumiały (...). Gdybym dostał koszulkę Olgiera Moskalewicza z Pogoni Szczecin z lat 90. to byłbym szczęśliwy, a dla wielu byłoby to niezrozumiałe - powiedział gość RMF FM.

Krzysztof Ziemiec zapytał prezydenckiego ministra, czy owy tron nie mógłby poczekać na Donalda Trumpa w Warszawie. Pytany o ewentualną wizytę prezydenta USA w Polsce, Szefernaker zapewnił, że administracje obu prezydentów pozostają w kontakcie, ale decyzja o przyjeździe amerykańskiego przywódcy jeszcze nie zapadła.