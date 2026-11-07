„Rozmowa z diabłem”, „wprowadzenie uzurpatorów na pałach”. Dlaczego prezydent nie spotka się z premierem ws. TK?

RMF24

Donald Tusk zaproponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie ws. Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj premier powiedział, że dostał od prezydenta SMS-a, że na razie spotkania nie będzie. O to m.in. pytał swoich gości Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam!. „Pan prezydent Karol Nawrocki jest zakładnikiem środowisk, dla których rozmowa z Donaldem Tuskiem to rozmowa z diabłem. Myślę więc, że jest dużo osób, dla których takie spotkanie byłoby zdradą” - powiedział w Radiu RMF24 senator i były wiceminister zdrowia z PPS Wojciech Konieczny. „Donald Tusk jest notorycznym kłamcą. Wprowadził policję do Trybunału. Na pałach wprowadzono tam uzurpatorów (…). Pewnie mu ktoś doradził, że powinien wciągnąć w to prezydenta” - stwierdził z kolei prof. Karol Karski z PiS.

Czy powstanie rząd techniczny, który odsunie rząd Donalda Tuska od władzy?

Takie pogłoski narodziły się po spotkaniu Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL ze Sławomirem Mentzenem z Konfederacji i o to również gospodarz programu Sprawdzam! Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości.

W obecnej sytuacji, bezprecedensowej w historii Polski po roku '89 - jeśli mamy się do czegokolwiek odwoływać, to może stan wojenny (…) - powiem tak: każdy przyzwoity człowiek powinien opuścić ten rząd - powiedział prof. Karol Karski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Z kolei Wojciech Konieczny, senator i były wiceminister zdrowia z PPS stwierdził: Nie widzę takiej możliwości, żeby powstał techniczny rząd. Na razie nic tego nie zapowiada. Nie sądzę, żeby PSL zdecydowało się na taki ruch, a z kolei partia pana marszałka Szymona Hołowni jest na tyle podzielona, że tu nie znalazłoby się tyle szabel.

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