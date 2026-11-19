RMF24

Premier Donald Tusk potwierdził, że lider Polski 2050 Szymon Hołownia „byłby gotów” podjąć się misji bycia ambasadorem w Watykanie. Dodał jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Karola Nawrockiego i sam „nie jest w stanie” pomóc Hołowni.

Hołownia w Watykanie. Decyzja należy do Nawrockiego

W środę „Rzeczpospolita” podała, że Konwent Służby Zagranicznej pozytywnie zaopiniował kandydaturę wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni (Polska 2050) na ambasadora w Watykanie. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził tę informację.

O sprawę zapytano premiera podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Szymon Hołownia poinformował mnie, że byłby gotów podjąć się tej misji. Nie jestem od tego, żeby komentować tę kwestię. Każdy ma prawo do własnych planów - powiedział Tusk.

Jego zdaniem Hołownia byłby „osobą absolutnie kompetentną w tych sprawach” i dodał, że dokumenty ws. Hołowni zostały przesłane do Sejmu, ale ostatecznie potrzebna jest zgoda prezydenta Karola Nawrockiego. Tutaj więc „nie będzie w stanie” mu pomóc Hołowni.

Moja rekomendacja może tylko zaszkodzić panu Szymonowi Hołowni, więc musi on to sam ustalić z prezydentem, czy będzie podpis na tym wniosku, czy nie - dodał.

Nie będzie „wyjątku” dla Hołowni?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany w czwartek, czy Hołownia ma szansę zostać ambasadorem Polski w Watykanie, powiedział, że „nie ma takich uzgodnień ze stroną rządową w tym zakresie”.

Podkreślił, że strona prezydencka oczekuje kompleksowego rozwiązania kwestii nominacji ambasadorskich. Dopóki nie będzie całościowego porozumienia, to trudno jest mówić, żebyśmy robili wyjątek tylko akurat dla pana Szymona Hołowni - stwierdził Przydacz.

Sam Hołownia napisał na X, że „z dostępnych mu informacji wynika, że przedstawiciel prezydenta nie głosował na Konwencie Służby Zagranicznej 'za', a wstrzymał się odnośnie jego kandydatury”.

„Nie znam żadnego zapewnienia ze strony prezydenta, że tę nominację podpisze, decyzja jest jego, i, jak rozumiem, podejmie ją, gdy wniosek znajdzie się na jego biurku, obok wielu innych czekających tam wniosków” - podkreślił.

Spór o nominacje ambasadorskie między MSZ a prezydentem trwa od 2024 roku

Pod koniec lipca br. rzecznik MSZ poinformował, że ambasador Adam Kwiatkowski kończy swoją czteroletnią misję ambasadora w Watykanie. Zgodnie z art. 39 ustawy o służbie zagranicznej ambasadorzy są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek ministra spraw zagranicznych, zaakceptowany przez szefa rządu.

Minister właściwy do spraw zagranicznych przed skierowaniem wniosku zasięga opinii Konwentu Służby Zagranicznej, w skład którego wchodzą: minister właściwy do spraw zagranicznych, szef Służby Zagranicznej oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów.

Konwent Służby Zagranicznej został powołany w 2021 r.; jego zadaniem jest wypracowywanie porozumień ws. nominacji ambasadorskich. Po zaopiniowaniu kandydatury na ambasadora przez Konwent jednym z kolejnych etapów procedury jest też stanowisko sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Od 2024 r. trwa dotyczący nominacji ambasadorskich spór na linii MSZ-prezydent. W marcu 2024 r. minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur - zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu - zostanie wycofanych. Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślał, że „nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać ani odwołać bez podpisu prezydenta”.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali wówczas formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci niemający statusu ambasadorów; są w randze chargé d'affaires. Po objęciu prezydentury przez Karola Nawrockiego spór dotyczący nominacji ambasadorskich wciąż trwa. Prezydent sprzeciwia się w szczególności nominowaniu na ambasadorów obecnego szefa placówki w Waszyngtonie Bogdana Klicha oraz Ryszarda Schnepfa, chargé d'affaires we Włoszech.