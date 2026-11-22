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W Warszawie wystartował jarmark bożonarodzeniowy. Na Placu Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki znajdziecie ponad 200 wystawców, którzy do 6 stycznia będą oferować odwiedzającym nie tylko tradycyjne rękodzieło i przysmaki, ale także zupełnie nowe atrakcje. W tym roku zastosowano też wyjątkowe środki bezpieczeństwa.

Warszawski Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek 20 listopada i potrwa niemal siedem tygodni, aż do Święta Trzech Króli.

Codziennie od godziny 11:00 do 22:00 odwiedzający mogą korzystać z bogatej oferty wystawców i atrakcji. Wyjątkiem są świąteczne dni - 24 grudnia jarmark będzie nieczynny, a w Boże Narodzenie oraz Nowy Rok obowiązują zmienione godziny otwarcia - odpowiednio otwarcie nastąpi od 12.00 i od 14.00.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a lokalizacja - Plac Defilad u stóp Pałacu Kultury i Nauki - gwarantuje łatwy dostęp zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Rękodzieło, kulinarne hity i gwiazdkowa premiera

Na tegorocznym jarmarku pojawi się ponad 200 wystawców, którzy zaprezentują swoje wyroby w specjalnie wydzielonych strefach. Wśród nich znajdziemy autorskie rękodzieło, świąteczne dekoracje, unikatową biżuterię oraz pomysły na prezenty. Nie zabraknie także klasycznych przysmaków - od grzańców, przez serki góralskie, po churros i souvlaki.

Prawdziwą sensacją będzie kulinarny debiut nowego konceptu stworzonego przez dwóch restauratorów nagrodzonych gwiazdkami Michelin. To pierwsza taka inicjatywa na warszawskim jarmarku, która z pewnością przyciągnie miłośników wyrafinowanych smaków.

Nowe środki bezpieczeństwa po wydarzeniach w Krakowie

Po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada w Krakowie, organizatorzy wprowadzili szereg dodatkowych zabezpieczeń. Na terenie jarmarku pojawiły się betonowe zapory, mające uniemożliwić wjazd pojazdów, a patrole policji i służb miejskich są znacznie liczniejsze niż dotychczas. Dodatkowo wprowadzono całkowity zakaz używania dronów w okolicach Pałacu Kultury i Nauki.

Fot. Szymon Pulcyn/PAP / PAP

Fot. Szymon Pulcyn/PAP / PAP

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Atrakcje dla całych rodzin

Na gości czeka wiele nowości - karuzela z wieżą widokową, która zastąpiła ubiegłoroczne koło, pozwoli podziwiać rozświetloną Warszawę z zupełnie nowej perspektywy. Dla najmłodszych przygotowano codzienne spotkania ze Świętym Mikołajem, specjalną karuzelę w kształcie choinki oraz weekendowe animacje z ulubionymi postaciami z bajek.

Nie brakuje także świątecznego labiryntu z multimedialnymi niespodziankami oraz żywego projektu artystycznego, który będzie powstawał na oczach odwiedzających przez cały czas trwania jarmarku.