Warszawski Jarmark Bożonarodzeniowy rozpoczął się w piątek 20 listopada i potrwa niemal siedem tygodni, aż do Święta Trzech Króli.
Codziennie od godziny 11:00 do 22:00 odwiedzający mogą korzystać z bogatej oferty wystawców i atrakcji. Wyjątkiem są świąteczne dni - 24 grudnia jarmark będzie nieczynny, a w Boże Narodzenie oraz Nowy Rok obowiązują zmienione godziny otwarcia - odpowiednio otwarcie nastąpi od 12.00 i od 14.00.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a lokalizacja - Plac Defilad u stóp Pałacu Kultury i Nauki - gwarantuje łatwy dostęp zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
Rękodzieło, kulinarne hity i gwiazdkowa premiera
Na tegorocznym jarmarku pojawi się ponad 200 wystawców, którzy zaprezentują swoje wyroby w specjalnie wydzielonych strefach. Wśród nich znajdziemy autorskie rękodzieło, świąteczne dekoracje, unikatową biżuterię oraz pomysły na prezenty. Nie zabraknie także klasycznych przysmaków - od grzańców, przez serki góralskie, po churros i souvlaki.
Prawdziwą sensacją będzie kulinarny debiut nowego konceptu stworzonego przez dwóch restauratorów nagrodzonych gwiazdkami Michelin. To pierwsza taka inicjatywa na warszawskim jarmarku, która z pewnością przyciągnie miłośników wyrafinowanych smaków.
Nowe środki bezpieczeństwa po wydarzeniach w Krakowie
Po tragicznych wydarzeniach z 7 listopada w Krakowie, organizatorzy wprowadzili szereg dodatkowych zabezpieczeń. Na terenie jarmarku pojawiły się betonowe zapory, mające uniemożliwić wjazd pojazdów, a patrole policji i służb miejskich są znacznie liczniejsze niż dotychczas. Dodatkowo wprowadzono całkowity zakaz używania dronów w okolicach Pałacu Kultury i Nauki.
Atrakcje dla całych rodzin
Na gości czeka wiele nowości - karuzela z wieżą widokową, która zastąpiła ubiegłoroczne koło, pozwoli podziwiać rozświetloną Warszawę z zupełnie nowej perspektywy. Dla najmłodszych przygotowano codzienne spotkania ze Świętym Mikołajem, specjalną karuzelę w kształcie choinki oraz weekendowe animacje z ulubionymi postaciami z bajek.
Nie brakuje także świątecznego labiryntu z multimedialnymi niespodziankami oraz żywego projektu artystycznego, który będzie powstawał na oczach odwiedzających przez cały czas trwania jarmarku.