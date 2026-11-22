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Wołodymyr Zełenski wskazał 15 miejscowości na okupowanych przez Rosję terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, w których strona ukraińska proponuje zorganizowanie misji humanitarnych na wzór niedawnej ewakuacji ludności cywilnej z Ołeszek w obwodzie chersońskim.

Prezydent Ukrainy zaproponował ewakuację mieszkańców 15 okupowanych miejscowości na wzór Ołeszek.

Po raz kolejny dziękujemy pierwszej damie USA za Ołeszki, za odblokowanie miejscowości i ewakuację naszych ludzi, obywateli Ukrainy. Omówiliśmy tę kwestię z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy Mychajłem Drapatym i dzisiaj ponownie zatwierdziliśmy listę. Szczegółowo rozmawialiśmy o tych misjach humanitarnych, liczbie osób, które możemy ewakuować, oraz o dotychczasowych przygotowaniach - poinformował Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Prezydent dodał, że zaktualizowaną listę miejscowości przekazano już ukraińskiemu rzecznikowi praw człowieka Dmytrowi Łubincowi oraz stronie amerykańskiej.

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy na liście znalazły się miejscowości: Radeńsk, Kostohryzowe, Hoła Prystań, Stara Zburjiwka, Nowa Zburjiwka, Hładkiwka, Wełyki Kopani, Kardaszynka i Wełyka Kardaszynka. W obwodzie zaporoskim są to natomiast: Majaczka, Złatopil, Dniprorudne, Kamjanske, Werchnia Krynyca i Wasylówka.

Według prezydenta lista będzie nadal aktualizowana po ustaleniu liczby osób przebywających w miejscowościach na okupowanych terytoriach oraz ich stanu zdrowia.

Melania Trump oznaczona Orderem Księżnej Olgi I klasy

4 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odznaczył pierwszą damę USA Melanię Trump państwowym wyróżnieniem za jej rolę w wynegocjowaniu częściowego zawieszenia broni, które umożliwiło ewakuację ludności cywilnej z okupowanego przez Rosję miasta.

5 listopada rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec wręczył jej Order Księżnej Olgi I klasy.

W Białym Domu zagościł przedstawiciel prezydenta Rosji Kiriłł Dmitrijew.

Kiriłł Dmitrijew i Melania Trump; fot. Thew-Pool via CNP/Shutterstock / AFP/East News

Zawieszenie broni w Ołeszkach trwało od 27 października do 1 listopada. Według żony prezydenta USA Donalda Trumpa, w ramach tej inicjatywy, realizowanej przez strony ukraińską i rosyjską we współpracy z Waszyngtonem, umożliwiono ewakuację prawie 800 osób.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Władze w Kijowie informowały wcześniej o dramatycznej sytuacji mieszkańców tej miejscowości. Strona amerykańska potwierdzała, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywało tam do niedawna około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.