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Rosyjski dron trafił w budynek mieszkalny we wsi Dymer w obwodzie kijowskim w rejonie wyszogrodzkim w Ukrainie. W miejscowości położonej nad rzeką Irpień trwa akcja służb, które szukają ludzi pod gruzami. Według ustaleń ratowników uwięzionych może być 14 osób. Ewakuowano już 9 osób, w tym jedno dziecko.

W wyniku ataku rosyjskiego drona w obwodzie kijowskim zniszczony został 5-piętrowy blok. Część mieszkańców została ewakuowana, dwie osoby są ranne, natomiast trwa akcja służb, które szukają ludzi pod gruzami. Jest to co najmniej 14 osób.

„Informacje o ofiarach śmiertelnych i rannych będą aktualizowane” – poinformowała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione

Fot. Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy / materiały udostępnione