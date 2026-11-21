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W piątkowy wieczór i dzisiejszą noc Rosjanie atakowali rakietami balistycznymi i dronami centrum Krzywego Rogu, rodzinnej miejscowości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Zginęli ratownik medyczny, kobieta oraz jej 7-letni syn. 47 osób zostało rannych, w tym sześcioro dzieci. Uszkodzony został szpital, restauracja i ponad 20 domów.

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Ukraińska Prawda - powołując się na informacje, które na Telegramie przekazał przewodniczący Dniepropietrowskiej Obwodowej Organizacji Administracyjnej Oleksandr Ganzha oraz przewodniczący Dniepropietrowskiej Rady Obwodowej Mykoła Łukaszuk - poinformowała o rosyjskim ataku rakietowym na Krzywy Róg.

Policja doprecyzowała, że Rosja wieczorem zaatakowała najpierw dość zatłoczone miejsce w centrum miejscowości. Tam m.in. zabity został 7-latek, który bawił się na placu zabaw lokalnej restauracji. Później ​​Rosjanie dwukrotnie zaatakowali miejsce akcji ratunkowej dronami. W mieście wybuchły pożary. Wiele budynków jest uszkodzonych. 47 osób zostało rannych. Część jest w stanie ciężkim.

Fot. Policja Narodowa Ukrainy / materiały udostępnione

Fot. Policja Narodowa Ukrainy / materiały udostępnione

Do ataku na miejscowść, z której pochodzi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski doszło kilka godzin po potężnym ataku na Kijów, w którym zginęło sześć osób, oraz po tym, jak trzy rosyjskie obiekty wleciały do wschodniej Polski i spadły w pobliżu poligonu wojskowego w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Były to dwie rakiety Ch-101 oraz dron. Rosyjskie maszyny spadły w:

Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie,

Rudniku nad Sanem na Podkarpaciu,

Mołodyczu na Podkarpaciu, w rejonie stawów Miłków.

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