„Musi to wytłumaczyć, „Nie jest posłanką”. Pełczyńska-Nałęcz odchodzi, politycy komentują

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„Odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest niezrozumiałe. Musi je wytłumaczyć” - tak decyzję byłej już minister funduszy i polityki regionalnej skomentował w programie Krzysztofa Ziemca „Sprawdzam!” w RMF FM Mirosław Suchoń, szef klubu parlamentarnego Centrum. Kto obejmie resort? „Decyzje podejmuje pan premier, z którym mamy dobre relacje, natomiast jako Centrum mamy świetnych kandydatów i kandydatki” - dodał. Czy o Pełczyńską-Nałęcz zawalczy teraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? „Nawet cenię niektóre działania Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, aczkolwiek trudno udawać, że nie ponosi też odpowiedzialności za to, co robi ten rząd. Zobaczymy, co ona będzie chciała robić. Nie jest posłanką” - powiedział Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus i były wiceszef MSZ za czasów rządów PiS.



Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”. Szefowa Polski 2050 zarzuciła części posłów własnego ugrupowania, że w głosowaniu stanęli po stronie „politykierskich układów”, a nie obywateli. O polityczną przyszłość i sytuację w koalicji Krzysztof Ziemiec pytał dziś swoich gości w programie „Sprawdzam!” w RMF FM.

Według Pawła Jabłońskiego kolejne konflikty pokazują postępujące rozdrobnienie środowisk, które współtworzyły obóz rządzący.

Trzecia Droga się rozpada coraz bardziej. To jest taka reakcja łańcuchowa - ocenił polityk, wskazując na podziały między Polską 2050 a PSL, rozłam w środowisku Polski 2050 oraz powstanie odrębnych klubów parlamentarnych.

Jabłoński nie wykluczył rozmów z parlamentarzystami niezadowolonymi z obecnej sytuacji. Podkreślił jednak, że ewentualna współpraca powinna służyć odsunięciu obecnego rządu od władzy.

Z naszej strony cały czas jest oferta do wszystkich, którzy chcą odsunąć od władzy ten zły rząd - zadeklarował.

Na program Sprawdzam! Krzysztofa Ziemca zapraszamy tuż po godz. 8:30 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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