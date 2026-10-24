„Musi to wytłumaczyć, „Nie jest posłanką”. Pełczyńska-Nałęcz odchodzi, politycy komentują

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu Donalda Tuska, bo „wartości są dla niej ważniejsze niż stołki”. Szefowa Polski 2050 zarzuciła części posłów własnego ugrupowania, że w głosowaniu stanęli po stronie „politykierskich układów”, a nie obywateli. O polityczną przyszłość i sytuację w koalicji Krzysztof Ziemiec pytał dziś swoich gości w programie „Sprawdzam!” w RMF FM.
Według Pawła Jabłońskiego kolejne konflikty pokazują postępujące rozdrobnienie środowisk, które współtworzyły obóz rządzący.
Trzecia Droga się rozpada coraz bardziej. To jest taka reakcja łańcuchowa - ocenił polityk, wskazując na podziały między Polską 2050 a PSL, rozłam w środowisku Polski 2050 oraz powstanie odrębnych klubów parlamentarnych.
Jabłoński nie wykluczył rozmów z parlamentarzystami niezadowolonymi z obecnej sytuacji. Podkreślił jednak, że ewentualna współpraca powinna służyć odsunięciu obecnego rządu od władzy.
Z naszej strony cały czas jest oferta do wszystkich, którzy chcą odsunąć od władzy ten zły rząd - zadeklarował.
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