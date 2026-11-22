RMF24

Serię kilku wpisów opatrzonych zdjęciami umieścił prezydent USA Donald Trump na swojej platformie Truth Social dzisiejszej nocy czasu polskiego. Jedno ze zdjęć przedstawia Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Widnieje na nim napis „mój przyjaciel”. Inne zdjęcie jest z kolei nawiązaniem do konferencji w Jałcie w 1945 roku - spotkania, które dla Polski ma wyjątkowo bolesne znaczenie.

Odblask po fleszach z Shenzhen

W czwartek 19 listopada w Chinach odbyły się rozmowy przywódców Chin, Rosji i USA. Do spotkania Xi Jinpinga, Władimira Putina i Donalda Trumpa doszło przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku APEC. Po spotkaniu przywódcy państw wydali deklarację na rzecz pokoju, w której podkreślili konieczność „zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej”. Nie obyło się jednak bez wielu symbolicznych gestów. Putina na lotnisku przywitał urzędnik zajmujący piąte miejsce w hierarchii najwyższych chińskich urzędników. Trumpa natomiast Xi przywitał osobiście. Pożywką dla rosyjskich propagandowych mediów - oraz zaskoczeniem dla całego świata, w tym przede wszystkim Polski - było natomiast przywitanie się Trumpa z Putinem. Prezydent USA po wejściu do pokoju powiedział: Kto to jest? To mój przyjaciel.

W ciągu ostatnich godzin Donald Trump umieścił kilka wpisów i zdjęć na swoim oficjalnym profilu na platformie Truth Social. Wszystkie są pokłosiem spotkania w Shenzhen. Jedno ze zdjęć przedstawia uścisk dłoni Trumpa z Putinem i jest podpisane „mój przyjaciel”. Inne z kolei jest nawiązaniem do Jałty.

Screen Truth Social, @realDonaldTrump / materiały udostępnione

Screen Truth Social, @realDonaldTrump / materiały udostępnione

Metafora konferencji jałtańskiej

Konferencja jałtańska to trwające od 4 do 11 lutego 1945 roku spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej - tzw. wielkiej trójki, w skład której wchodzili ówcześni:

przywódca ZSRR Józef Stalin ,

, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill ,

, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.

Odbyło się ono w pałacu cesarskim w Liwadii, leżącej na południe od Jałty na Krymie. Ustalenia mocarstw potwierdziły dominującą pozycję ZSRR w Polsce i osłabiły szanse na odzyskanie pełnej suwerenności po wojnie. Doprowadziły do radykalnej zmiany naszych granic i struktury społecznej. Polska znalazła się w sowieckiej strefie wpływów i pozostawała pod silną polityczną, wojskową oraz gospodarczą zależnością od ZSRR do 1989 roku. Wojska radzieckie stacjonowały Polsce aż do 1993 roku. Takie zdjęcie umieścił natomiast dzisiejszej nocy czasu polskiego na Truth Social prezydent USA Donald Trump.



Screen Truth Social, @realDonaldTrump / materiały udostępnione