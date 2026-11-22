W niedzielny poranek doszło do pożaru samochodów ciężarowych w miejscowości Oczesały w gminie Belsk Duży w powiecie grójeckim. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 5:16. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu nie przekazała na razie informacji o przyczynach pojawienia się ognia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Strażacy przypominają, by nie pozostawiać w pojazdach ani w ich pobliżu łatwopalnych materiałów, a także regularnie sprawdzać stan instalacji elektrycznej i układu paliwowego. W razie zauważenia ognia należy natychmiast zadzwonić pod numer 112, oddalić się w bezpieczne miejsce i nie podejmować ryzykownej próby gaszenia dużego pożaru samodzielnie.