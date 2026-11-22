RMF24

O poranku doszło do pożaru samochodów ciężarowych w miejscowości Oczesały w gminie Belsk Duży w powiecie grójeckim na Mazowszu. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

W niedzielny poranek doszło do pożaru samochodów ciężarowych w miejscowości Oczesały w gminie Belsk Duży w powiecie grójeckim. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 5:16. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu nie przekazała na razie informacji o przyczynach pojawienia się ognia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych.

Tragedia w Trzciance. W nocnym pożarze domu zginęły trzy osoby Trzy osoby nie żyją - to tragiczny bilans nocnego pożaru w Trzciance w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. Jak przekazała RMF FM z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, ogień zajął tam dom jednorodzinny.

Strażacy przypominają, by nie pozostawiać w pojazdach ani w ich pobliżu łatwopalnych materiałów, a także regularnie sprawdzać stan instalacji elektrycznej i układu paliwowego. W razie zauważenia ognia należy natychmiast zadzwonić pod numer 112, oddalić się w bezpieczne miejsce i nie podejmować ryzykownej próby gaszenia dużego pożaru samodzielnie.